Dreck und Lärm: Krähen machen Wittenberge und Pritzwalk unsicher 

Wittenberge

Sie gehören zu den ungeliebten Einwohnern, die viele Wittenberger am liebsten aus der Stadt verbannen würden: Die Saatkrähen, die sich in den Platanen an der Sandfurtdrift zuhause fühlen. Sie machen nicht nur Lärm, sondern auch viel Dreck und waren Gegenstand einer Diskussion im Umwelt- und Ordnungsausschuss der Stadt.

Wittenberger sind genervt von den Krähen in der Stadt

Stadtverordneter Wolfgang Heil (Afd) sprach das Thema an, was aus seiner Sicht und der vieler Wittenberger ein großes Ärgernis ist. Die Kolonie der unter Schutz stehenden Vögel ist im Bestand nach Aussage von Verwaltungsmitarbeiterin Peggy Heyneck dramatisch angestiegen.

Auch n den Bäumen in Höhe der Kita Märchenland an der Sandfurtdrift fühlen sich die Krähen wohl. Quelle: Stephanie Fedders

Das hänge auch mit den Baumfällungen in der Stein-Hardenberg-Straße zusammen. Von dort seien die Vögel weiter gezogen und die Kolonie von 300 auf rund 900 Brutpaare angewachsen. „So reagieren sie, wenn sie bedroht werden“, erklärte Peggy Heyneck dem Ausschuss.

Wolfgang Heil fragte nach, ob die Tiere vergrämt werden – also die Vögel in ihrem Revier gestört werden, um sie zu vertreiben. „Man darf sich von denen nicht auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte Heil.

Einer Vergrämung von Krähen muss die Untere Naturschutzbehörde zustimmen

Doch so einfach ist es nicht, da die Kommune für solche Maßnahmen nicht zuständig ist. Dafür müsse die Stadt jedes Mal einen Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises stellen, erläuterte Peggy Heyneck.

Für den Bereich vor der Kita in der Sandfurtdrift war das gemacht worden und es hatte einen positiven Bescheid der UNB gegeben. Hier sei die Feuerwehr aber nicht an die Nester in den Platanen gekommen, weshalb keine Vergrämung stattfand. In Höhe des Marie-Curie-Gymnasiums durfte eine Vergrämung laut UNB nicht erfolgen.

Wie sehr die Krähen den Schulunterricht stören, schilderte Ausschussmitglied und Lehrer Rainer Neumann (CDU). Die Vögel sind schon seit Jahren eine ganz große Störung. „Wir können die Fenster nicht mehr öffnen, weil wir uns dann nicht mehr unterhalten können“, schilderte Neumann die Situation. Man müsse sich noch mal ernsthaft über das Problem unterhalten.

Auch in Pritzwalk nervt die Krähenkolonie am Friedhof

Das soll nun in der nächsten Sitzung des Wittenberger Umwelt- und Ordnungsausschusses geschehen, sagte Peggy Heyneck zu.

Wittenberge ist nicht die einzige Stadt in der Prignitz, die massiv von Krähen bevölkert wird. Auch die Stadt Pritzwalk versucht seit Jahren, den Bestand am Friedhof zu vergrämen. Ein vorerst letzter Versuch scheiterte hier 2012.

Plan B war laut Auskunft der Verwaltung die Installation eines Uhu-Hotels auf dem Friedhof der Dömnitzstadt. Doch die Eulen, die auch Jagd auf Krähen machen und in Pritzwalk heimisch sind, haben das Domizil bislang nicht angenommen.

Jetzt soll Ornithologe Jürgen Kaatz aus Dranse bei Wittstock ein Konzept erstellen, das die Stadt als Grundlage für eine Lösung des Problems nutzen will. Dafür soll im Zuge der nächsten Etatberatungen Geld im Haushalt eingestellt werden, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit.

Von Stephanie Fedders