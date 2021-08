Pritzwalk

In der Nacht zu Dienstag haben auf dem Parkplatz am Pritzwalker Busbahnhof mehrere Fahrzeuge gebrannt. Laut Angaben der Pritzwalker Feuerwehr waren beim Eintreffen der Rettungskräfte, die kurz nach der Alarmierung durch die Potsdamer Leitstelle am Einsatzort waren, bereits zwei Pkw vollständig in Brand geraten. Die Flammen griffen bereits auf ein drittes Fahrzeug über, das direkt daneben parkte. Zwei der drei Autos brannten vollständig aus. Das Feuer wurde von Passanten entdeckt und gemeldet.

Gleich drei Fahrzeuge wurden in der Nacht durch einen Brand zerstört. Quelle: Pritzwalker Feuerwehr

Wie es zum Brand kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte bereits in der Nacht Spuren. Personen wurden nicht verletzt. Mehr als zwei Stunden waren die Kräfte der Pritzwalker Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Pritzwalker Feuerwehr löschte den Brand und konnte Schlimmeres verhindern. Zwei Fahrzeuge brannten vollständig aus. Quelle: Pritzwalker Feuerwehr

Auch am nächsten Morgen waren die Spuren des nächtlichen Infernos noch gut sichtbar. Zwar standen die ausgebrannten Fahrzeuge nicht mehr auf dem Parkplatz, doch die Parkplatzflächen waren auch Stunden später noch mit tiefschwarzen Brandflecken versehen. Ebenso befanden sich noch Reste des Löschschaums auf den Parkplätzen und der angrenzenden Grünfläche.

Mehrere Autos haben am Pritzwalker Busbahnhof gebrannt. Am Dienstagmorgen waren die Reste noch immer deutlich zu sehen. Quelle: Julia Redepenning

Von Julia Redepenning