Pritzwalk

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Pritzwalk wurden am Sonntagmittag drei menschen verletzt. Ein Pkw war auf der B107 zwischen Eggersdorf in Pritzwalk von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

De Straße musste zur Bergung der Verletzten eine Weile lang voll gesperrt werden. Auch nach Aufhebung der Sperrung sicherte zunächst ein Polizeifahrzeug die Unfallstelle. Der Pkw lag zerstört neben der Fahrbahn am Baum.

Am Baum endete eine Autofahrt am Sonntag auf der B107 zwischen Eggersdorf und Pritzwalk. Drei Menschen wurden verletzt. Quelle: Bernd Atzenroth

Das betreffende Straßenstück gilt seit langem als unfallträchtig – die sieben Kilometer zwischen Pritzwalk und Mesendorf sind die letzten auf der gesamten B107, auf denen Autofahrer eine enge und kurvige Allee passieren müssen. Stadt und Anwohner fordern seit langem den Ausbau der Straße an dieser Stelle – er soll auch bald beginnen.

Von Bernd Atzenroth