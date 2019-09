Pritzwalk

Ein 41-Jähriger kommt am Dienstag um 11.30 Uhr auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Pritzwalk und Meyenburg mit einem Pkw Daimler auf nasser Fahrbahn ins Schleudern.

Der Wagen kommt von der Fahrbahn ab, durchbricht einen Wildschutzzaun, überschlägt sich mehrfach und landet schließlich auf den Rädern.

Die drei Mitfahrer im Alter von 20, 32 und 34 Jahren werden verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Die beiden anderen kommen per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Fahrer steht unter Schock und muss ebenso in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf zirka 70.000 Euro geschätzt.

Von MAZ-online