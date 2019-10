Pritzwalk

Zeit, Geld und gute Nerven – Attribute, die eigentlich Bauherren in Hülle und Fülle haben sollten. Doch in Pritzwalks Stadtverwaltung sind diese drei Aspekte schon viel Wert, bevor überhaupt an einen ersten Spatenstich gedacht werden kann – auf der Fläche an der Havelberger Straße, gemeinhin als künftiges B...