Einbrecher bei Pritzwalk unter Strom in Windrad, Umspannwerk und Verteiler

Pritzwalk/Falkenhagen

Die Tür zu einem Windrad bei Pritzwalk hat ein Einbrecher zwischen dem 22. Februar und Donnerstag auf. Aus dem Inneren stahl er Schutzausrüstung. Gesamtschaden: etwa 1900 Euro. In einem Pritzwalker Ortsteil versuchte ein Dieb außerdem, zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr, in ein Umspannwerk einzudringen, was ihm jedoch misslang. Da er aber ein Tor sowie Lampen beschädigte, entstand dort ebenfalls Schaden – rund 2500 Euro.

Einbrecher auch in Falkenhagen

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch versuchte ein Dieb außerdem, einen Stromverteilerkasten, in der Rapshagener Straße in Falkenhagen aufzubrechen. Dem Verbrecher gelang es jedoch nicht, die Tür zu dem Verteiler, aufzuhebeln. Bei dem Einbruchsversuch entstand in Falkenhagen ein Schaden von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in allen drei Fällen.

Von MAZ-online