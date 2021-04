Einbruch in die Pritzwalker Tafel –  Zeugen gesucht

Pritzwalk

Es war ein Schock für Marlies Müller, die Chefin der Prignitzer Tafel: Am Wochenende haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumen des wohltätigen Vereins verschafft. Sie hinterließen nicht nur ein riesiges Schlachtfeld, sondern entwendeten auch Lebensmittel und Putzmittel im Wert eines vierstelligen Betrages. Schließlich setzten die dreisten Diebe der Aktion noch mit einer ganz anderen Nummer die Krone auf: Nachdem sie das Auto der Institution ebenfalls entwendet hatten, brachten sie es wenig später zurück und hinterlegten den Autoschlüssel an seinem Platz.

Durch ein Fenster in die Pritzwalker Tafel eingebrochen

„Die Einbrecher haben sich Zutritt durch ein Fenster verschafft und sind über die Kleiderkammer in die Räume eingedrungen“, erklärte Marlies Müller am Montag. Auf ihrem Streifzug haben die Täter mehrere Stiegen voller Lebensmittel an sich genommen: Schokolade, Wurst, Butter, Fleisch und vieles mehr fehlte am nächsten Tag. Auch teure Putzmittel sind verschwunden. „Wenn ich es grob ausrechne, ist ein Schaden von 1000 Euro entstanden“, sagt Müller. Von besagtem Schlachtfeld am Tatort ganz zu schweigen.

Tafel-Auto wird demoliert

Neben den Lebensmitteln wurde auch das Auto der Pritzwalker Tafel entwendet. Doch scheinbar hatten es sich die Diebe dann doch anders überlegt. Total demoliert und mit leerem Tank stand das Fahrzeug am Sonntag wieder an seinem Platz. Es ist zwar fahrbereit, aber die Heckklappe ist zerstört und lässt sich nicht mehr öffnen. Wie hoch der Schaden am Auto ist, ist noch unklar. Es befindet sich mittlerweile in einer Werkstatt.

Zeugen werden gesucht

Ganz unbemerkt blieb die Aktion am Wochenende aber nicht. Gleich zwei Zeugen konnten eine Aussage tätigen. Sie hatten das Fahrzeug gesehen. Ein Augenzeuge hat seine Erlebnisse bereits bei der Polizei gemeldet. Dennoch hofft Marlies Müller, dass sich weitere Zeugen melden. „Wir sind über jeden Hinweis dankbar“, sagt sie. Zeugen sind angehalten, sich bei der Pritzwalker Polizei zu melden.

Laut einer Mitteilung der Pressestelle der Polizeidirektion Nord konnten Kriminaltechniker am Tatort Spuren sichern. Über die Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei am Montag keine genauen Angaben machen. Der Einbruch hat in jedem Fall Folgen. Am Montag musste die Tafel geschlossen bleiben. Das wird auch am Dienstag der Fall sein. „Wir müssen erstmal für Ordnung sorgen“, erklärte Müller. Ab Mittwoch soll die Tafel dann wieder für Besucher öffnen.

