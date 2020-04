Prignitzer Geschäfte können alle wieder öffnen

Pritzwalk

Darauf fiebern viele Einzelhändler hin: Am Mittwoch können sie ihre Geschäfte wieder öffnen, sofern die Größe ihres Ladenlokals die Grenze von 800 Quadratmetern nicht überschreitet.

Freude darüber zum Beispiel bei Frank Grütte und Lukas Anskat in Pritzwalk: Denn das Geschäft „Stil Männermode“ wird am Mittwoch nicht einfach wiedereröffnen, sondern gleich die neue zweite Etage in Betrieb nehmen. „Es geht voll los“, sagt Lukas Anskat, „die offizielle Eröffnung wird es dann später geben.“ Die war wegen der Coronagefahr schon einmal abgesagt worden.

Perleberg : Nur wenige Ladenlokale sind zu groß – aber ohnehin meist schon geöffnet

In der Prignitz ist damit zu rechnen, dass die allermeisten Geschäfte wieder offen sein werden. Der Grund dafür ist einfach: Es gibt nur wenige Ladenlokale, die die Größe von 800 Quadratmetern überhaupt erreichen geschweige denn überschreiten. So übertreffen laut Nike Drescher von der Stadt Perleberg in der Kreisstadt lediglich drei Märkte wohl die Größe – sie sind aber ohnehin bereits geöffnet.

Ähnlich äußert sich René Georgius vom Regionalcenter Prignitz der IHK Potsdam. Rückmeldungen, dass manche Firmen nicht öffnen könnten, hat er bislang nicht. „Es läuft bei uns relativ entspannt", sagt er.

Auf Anhieb fällt ihm auch nur eine Hand voll Geschäfte oder Märkte ein, die eventuell deswegen nicht öffnen könnten, weil ihre Fläche zu groß ist. Aber da gebe es ja immer noch die Möglichkeit, die Ladenlokale künstlich so zu verkleinern, dass die Grenze von 800 Quadratmetern nicht überschritten werde. Und Lebensmittel- und Baumärkte waren nie geschlossen worden.

Wittenberge : Alle Unternehmen entsprechen Vorschriften

Die Gewerbetreibenden in Wittenberge dürfen nun ebenfalls alle ihre Geschäfte wieder aufsperren. Ausnahmen gibt es soweit keine. „Uns ist derzeit kein Unternehmen bekannt, das den Vorschriften nicht entspricht und daher geschlossen bleiben muss“, sagt Franziska Lenz, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt.

„Natürlich muss die Hygiene beachtet werden“, betont Franziska Lenz, „und die geltenden Abstandsregelungen sind auch nicht zu vergessen.“ Doch vorerst wird ein Stück Normalität zurück in die Elbestadt kehren.

Tierpark und Streicheltierhof öffnen am Mittwoch

Etwas anders sieht es aus beim Wiederhochfahren öffentlicher Einrichtungen – sowohl in Perleberg als auch in Wittenberge bereitet man sich darauf vor, ohne dass schon sofort alles wieder geöffnet wäre. Immerhin hatte Ronald Otto schon die Wiedereröffnung des Perleberger Tierparks am Mittwoch verkündet – natürlich unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Der Eingang zum Perleberger Tierpark. Quelle: Bernd Atzenroth

Der Streicheltierhof im Pritzwalker Hainholz öffnet ebenfalls bereits ab Mittwoch wieder seine Pforten. Etwas länger dauert es bei der Museumsfabrik Pritzwalk und der Stadtbibliothek, die ab Dienstag, 28. April, wieder ihre Türen zu den normalen Öffnungszeiten für Besucher öffnen. Das teilte der zuständige Fachgebietsleiter Lars Schladitz mit.

Pritzwalk : Museumsfabrik und Stadtbibliothek bereiten Öffnung noch vor

„Allerdings sind Besuche nur unter den strengen Auflagen auf der Basis der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Brandenburg möglich“, betonte er. „Sicherheit geht vor.“ Beide Institutionen müssen jetzt erst einmal mit der nötigen Ausrüstung versehen werden: Abstandsmarkierungen und ausreichend Desinfektionsmittel sowie Masken für die Mitarbeiterinnen.

Die Museumsfabrik in Pritzwalk. Quelle: Bernd Atzenroth

Im Museum sind demnach Individualbesuche wieder möglich. Die Tourist-Information gibt Besuchern Auskunft. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek werden hauptsächlich den Ausleihdienst anbieten. Die beiden Teams freuen sich laut Lars Schladitz aber, den Gästen ab dem genannten Termin wieder zur Verfügung zu stehen.

Auf Gruppenbesuche und Museumspädagogik wird vorerst verzichtet. Auch die Stadtbibliothek verzichtet momentan auf Gruppenangebote. Über die Wiederaufnahme der Veranstaltungsangebote der Einrichtungen kann derzeit noch nicht gesprochen werden.

Von Bernd Atzenroth