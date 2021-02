Einkaufen trotz Corona: Schaufenster-Shopping in Pritzwalk

Pritzwalk

Aus der Not eine Tugend gemacht: Die Pritzwalker Einzelhändlerin Bettina Loosch verkauft jetzt einmal in der Woche ihre Ware direkt am Schaufenster ihres Modegeschäfts. Wegen des Lockdowns ist auch sie von den coronabedingten Schließungen betroffen. „Es muss ja irgendwie weitergehen“, sagt Bettina Loosch. So kam ihr der Einfall, ihre Kleidung coronagerecht am Schaufenster anzubieten und an den Mann respektive die Frau zu bringen.

Schaufenster-Shoppen in Pritzwalk

Jeden Dienstag von 11 bis 14 Uhr heißt es also „Schaufenster Shopping“ am Magazinplatz – solange der Lockdown noch anhält. Passend dafür hat sie ihre Auslage sichtbar am Fenster positioniert. Dazu weist ein auffälliges rotes Plakat auf die Aktion hin. „Jeder kann unkompliziert und vor allem kontaktlos stöbern“, erklärt Bettina Loosch. Bei Interesse an einem der Stücke kann einfach angeklopft werden. Eine kleine Beratung gibt es dazu auch. „Ins Geschäft darf ich jedoch niemanden lassen“, erzählt die Händlerin. Der Verkauf erfolgt an der Tür.

Bereits am ersten Aktionstag zeigen viele Kunden und Schaulustige Interesse an der Idee. Neugierige Gesichter schauen bei Bettina Loosch durchs Fenster. Einige Stammkunden nutzen die Chance und kaufen ein. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich auch mal etwas Schönes zu gönnen“, meint Loosch, „und etwas Farbe hat immer einen positiven Effekt für unser Gemüt.“

Pritzwalker Geschäftsfrau möchte nicht in Vergessenheit geraten

Dennoch wünscht sich die Prit­z­walker Einzelhändlerin, dass sie bald wieder Kunden in ihrem Geschäft empfangen darf. „Uns ist schon das Weihnachtsgeschäft weggebrochen“, erklärt sie. Die Winterkollektion hat sie zum größten Teil bereits durch die Frühjahrsmode ersetzt. Diese bietet sie bereits zum Verkauf an. Die Zeit für dunkle Winterbekleidung sei vorbei, meint die Geschäftsfrau.

Neben ihrer Schaufensteraktion möchte die Ladenbesitzerin jetzt auch verstärkt ihre Artikel im Internet anbieten. Sie denkt über eine Instagram-Seite nach. „Irgendwie müssen wir im Gespräch bleiben“, sagt sie. Ebenso können Kunden bei Bedarf anrufen. Doch das normale Verkaufsgeschäft kann sie so nicht ersetzen. Noch ginge es und Bettina Loosch sieht ihre Existenz nicht bedroht. „Aber lange kann es so nicht mehr weitergehen“, sagt sie.

Ein Problem, mit dem sich aktuell zahlreiche Pritzwalker Einzelhändler herumschlagen müssen. Seit Mitte Dezember mussten bis auf wenige Ausnahmen viele Pritz­walker Unternehmer ihre Türen für den Publikumsverkehr schließen. Seitdem versuchen Ladenbesitzer, ihre Dienste und Waren über andere Wege an den Kunden zu bringen. Viele bieten einen Lieferservice oder Onlinehandel an. Dennoch können diese Angebote nicht das normale Tagesgeschäft ersetzen.

Seit über 20 Jahren im Geschäft

Ebenso bleiben Textilienhändler auf ihrer Wintermode sitzen. „Unsere Winterware ist bereits bezahlt“, erklärt Bettina Loosch. Verkauft hat sie diese aber nur in geringen Mengen. Daher hofft sie, jetzt noch das ein oder andere Teil loszuwerden.

Bettina Loosch ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Seit 15 Jahren vertreibt sie Damenmode und hat bereits die ein oder andere Krise erfolgreich gemeistert. Aus diesem Grund ist sie sich sicher, dass sie die Pandemie ebenfalls überstehen wird. „Aber ich wünsche mir, dass meine Kunden bald wieder richtig einkaufen können“, sagt sie, „und die Sachen anprobieren dürfen.“

Von Julia Redepenning