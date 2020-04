Pritzwalk

Aufgrund der Corona-Krise muss das Pritzwalker Eltern-Kind-Zentrum, kurz Ekidz, geschlossen bleiben. Dennoch ist dort nicht alles still, wie Pfarrerin Susanne Michels verkündet. Weiterhin geöffnet bleibt das Kleider-Tausch-Regal.

Kostenlos Kinderkleidung abgeben oder holen

Was das ist? Es ist eine Möglichkeit, gut erhaltene Sachen für Kinder von 0 bis 12 Jahren zu tauschen, zu spenden oder sich kostenfrei zu holen. Alles unkompliziert, kostenlos und – auf Wunsch – auch anonym.

Anzeige

Die Tauschregale befinden sich zwischen den Räumen des Ekidz und dem Gemeindebüro. Der Zugang ist über die Haustür der Grünstraße 49 zu finden. Natürlich sollten auch hier die aktuellen Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Auf größere Gruppen ist zu verzichten.

Weitere MAZ+ Artikel

Keine Pflichten für alle Nutzer

Und so funktioniert die Aktion: Jeder darf kommen, schauen und mitnehmen, was ihm gefällt und den Kinder passt. Kleider, die zum Beispiel den eigenen Nachwuchs nicht mehr passen, die aber noch gut erhalten sind, dürfen mitgebracht und in den entsprechenden Fächern abgelegt werden. Darüber können sich dann wieder andere freuen.

Auch interessant: Evangelische Schule für Pritzwalk

Streng genommen ist das Angebot kein Tausch, sondern eher ein Hol-und-Bring-Regal, wie Susanne Michels es beschreibt. Natürlich dürfen auch nur Sachen gebracht oder nur Sachen geholt werden. Eine Bring- oder Holpflicht gibt es nicht.

Wer nun Lust aufs Tauschen bekommen hat, hat zu den Öffnungszeiten des Pritzwalker Gemeindehauses die Möglichkeit dazu: mittwochs von 10 bis 14 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr.

Prignitzer Kirchenkreis mit Ideen gegen Langeweile

Außerdem weist Pfarrerin Michels noch einmal auf die Internetseite von Katharina Logge-Böhm, der Beauftragten für die Arbeit mit Kinder und Familien des Kirchenkreises Prignitz, hin. Hier finden Familien und Kinder vieles gegen Langeweile und gegen das „Nicht-mehr-wissen-was-noch-tun“.

Wer dort noch nicht geschaut hat, sollte es schnell nachholen, so Susanne Michels in ihrer Mitteilung. Wer dort schon Ideen gefunden hat, könnte schauen, ob es etwas Neues gibt. Neugierig? Dann einfach die Seite www.kirchenkreis-prignitz.de besuchen und unter Nachrichten spannende Inspirationen finden.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning