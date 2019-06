Pritzwalk Mesendorf - Erneute Demo für den Ausbau der B107 Nach der Mitteilung des Bundesverkehrsministers, dass ein Ausbau der B107 möglich sei, wollen die Mesendorfer und die Stadt Pritzwalk ihre Bemühungen darum verstärken und gingen erneut auf die Straße.

An zentraler Stelle in Mesendorf, nämlich in der Kurve vor dem Dorfgemeinschaftshaus, hängt jetzt das Transparent, auf dem die Pritzwalker und Mesendorfer den Ausbau der B107 fordern - gut sichtbar für alle, die sich just über diese Straße quälen müssen. Quelle: Bernd Atzenroth