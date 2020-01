Erste Zeugnisse in der neuen Schule für Sozialwesen

Pritzwalk

In dieser Klasse wird bei allem ernsthaften Lernen offenbar viel gelacht. Die Stimmung unter den 15 Schülerinnen und Schülern der Fachschule für Sozialwesen in Pritzwalk ist richtig gut. Am Dienstag bekamen sie ihre Halbjahreszeugnisse. Das ist eine Premiere: Die jungen Leute bilden überhaupt die allererste Klasse in ihrer Fachrichtung.

Die Private Berufsschule der Bildungsgesellschaft Pritzwalk ist seit August 2019 um einen Fachbereich reicher, den für Sozialwesen und Sozialpädagogik. Vor einem halben Jahr startete auch die erste Klasse. Klassenlehrerin ist Denise Nickel, die sich auf weitere zweieinhalb Jahre mit den Schülern freut.

Drei Jahre Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher

Drei Jahre lang lernen die jungen Frauen und Männer für einen Abschluss als staatlicher anerkannter Erzieher. Damit kann man deutschlandweit den Beruf des Erziehers ausüben“, betont Marco Frenzel, der den neuen Fachbereich leitet.

Sören Straub (l.) fühlt sich wohl in seiner neuen Ausbildung. Quelle: Bernd Atzenroth

Zugangsvoraussetzung ist entweder das Abitur und die Fachhochschulreife – „dann kann man sich gleich bei uns bewerben“, wie Marco Frenzel sagt – oder aber ein anderer Abschluss wie die der Realschulabschluss und die Fachoberschulreife, bei dem aber zusätzlich bereits eine dreijährige Berufsausbildung verlangt wird. „Diese muss nicht einschlägig sein“, sagt Marco Frenzel. Unter den Schülern sind daher auch junge Leute, die sich beruflich umorientieren wollen. Sören Straub zum Beispiel: Er hat vorher als Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuktechnik gearbeitet und war viel mit Fräsarbeiten beschäftigt, um sich nun für einen völlig anderen Weg zu entscheiden. „Bis jetzt habe ich es nicht bereut“, sagt der 30-Jährige, „in der Klasse ist eine gute Stimmung.“

„Die Klasse ist super – eine bessere kann man sich nicht wünschen.“

Das bestätigt auch die gleichaltrige Tina Kurz: „Die Klasse ist super – eine bessere kann man sich nicht wünschen.“ Die gelernte Kauffrau im Einzelhandel hat eine bunte Vita, auf Sylt und auf der Aida und dann in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, bevor sie in Elternzeit gegangen ist. Jetzt also schlägt sie einen neuen Weg ein.

Denise Nickel (r.) übergibt Tina Kurz ihr Zeugnis. In der Mitte Marco Frenzel. Quelle: Bernd Atzenroth

Eher ungewöhnlich in dieser Runde ist die 20-jährige Celina Malorny, die direkt nach dem Abitur die Ausbildung zur staatlichen Erziehrin begonnen hat. Ihr gefällt wie Tina Kurz, dass die Klasse so klein ist die Lehrer sich sehr auf den einzelnen konzentrieren können. In der Fachschule für Sozialwesen bevorzugt man genau deswegen kleine Klassengrößen. Mehr als 16 Schüler sollen eine Klasse nicht besuchen. „In kleinen Klassen herrschen bessere Arbeitsbedingungen“, sagt Marco Frenzel, „die Lernsituation ist besser als in vollen Klassen.“ Was die Schüler bestätigen.

Die neue Schulausbildung ist berufsbegleitend und findet montags und dienstags statt. Voraussetzung ist die Anstellung bei einem sozialen Träger mit mindestens 20 Stunden pro Woche sowie ein Nachweis über pädagogische Erfahrung im Umgang mit Kindern oder Jugendlichen von etwa 200 Stunden.

Die Nachfrage nach dieser Ausbildung ist groß

„Die meisten haben schon Familie“, erklärt Marco Frenzel. So sei es gewährleistet, dass sie während des Schulbesuchs ein Einkommen haben. Neben den schulischen Voraussetzungen stellt der Beruf auch hohe Anforderungen an eine Erzieherper­sönlichkeit, wie Frenzel betont.

Celina Malorny (l.) erhält von Marco Frenzel und Denise Nickel ihr Halbjahreszeugnis. Quelle: Bernd Atzenroth

Die neue Schule für Sozialwesen ist in Pritzwalk selbst noch nicht sehr bekannt. Das hat Gründe: „Wir sind erst sehr spät in die Öffentlichkeit gegangen, weil die Zusage vom Ministerium erst sehr spät kam“, erklärt Marco Frenzel. Für den neuen Fachbereich bedurfte es eines umfangreichen Genehmigungsverfahrens. Es war aber kein Problem, nach der Zusage aus dem Ministerium über Facebook und andere Kanäle schnell ausreichend Schüler für die erste Klasse zu finden. „Wir hatten Zulauf von vielen Leuten, die sich zunächst woanders beworben hatten“, sagt dazu Marco Frenzel. Schließlich gibt es die nächsten vergleichbaren Angebote erst in Wittenberge oder Neuruppin. Und da hätten viele Pritzwalker lieber „zu Hause“ in die Schule gehen wollen.

Bildung einer neuen Klasse zum nächsten Schuljahr angestrebt

Und die Nachfrage nach der Ausbildung ist so gut, dass sich Marco Frenzel und seine Mitstreiter um die Bildung einer weiteren Klasse zum kommenden Schuljahr bemühen. „Dafür braucht es eine Genehmigung aus dem Ministerium“, erklärt Marco Frenzel, „wir sind gerade in Gesprächen mit dem Schulamt und dem Ministerium. Die Bewerbungssituation würde das rechtfertigen.“ Es seien schon viele Bewerbungen eingegangen. Bewerbungsschluss ist am 30. April.

Von Bernd Atzenroth