Pritzwalk

Als Kind war Florian Lengle häufiger in der Prignitz. Dass es ihn viele Jahre später für eine längere Zeit hierhin verschlagen wird, damit hatte der 27-Jährige aus Potsdam damals nicht gerechnet. Nun wird Florian Lengle Pritz­walk für zwei Jahre sein Zuhause nennen – oder besser gesagt: seine Wahlheimat. Der junge Potsdamer absolviert in der Stadt sein Vikariat. Er möchte Pfarrer werden, jedenfalls kann er sich das im Moment sehr gut vorstellen. „Ich finde den Beruf sehr interessant“, sagt er, „daher habe ich mich bewusst für das Theologiestudium entschieden.“

Pritzwalks Pfarrerehepaar Frehoff und Michels unterstützen den Vikar

Sein Mentor ist Pritzwalks Pfarrer Holger Frehoff. Mit seiner Wahl, das Vikariat bei ihm zu bestreiten, ist Florian Lengle sehr zufrieden: „Zwischen uns passt es einfach“, sagt er, „schon das Kennlerngespräch war richtig gut.“ Im Grunde hat der junge Vikar sogar zwei Mentoren: Auch Frehoffs Frau Susanne unterstützt ihn. „Ich hatte bei beiden sofort ein gutes Gefühlt,“ sagt Florian Lengle, „und ich glaube, beide haben auch richtig Lust.“

Bewusst für Pritzwalk habe er sich nicht entschieden. Man könnte es eher einen Zufall nennen – mit einem guten Ende. Nachdem Florian Lengle sein erstes Examen bestanden hatte, wurde per Fragebogens die perfekte Stelle für das anstehende Vikariat von der Landeskirche gesucht. Nach der Auswertung wurde dem Potsdamer Holger Frehoff als Mentor vorgeschlagen. Bei einem anschließenden Treffen wurde schnell klar: Die Chemie stimmt zwischen beiden Parteien.

Ein halbes Jahr Religionsunterricht in der Prignitz

Seit September Jahres ist der junge Vikar mittlerweile in Pritzwalk. Am Anfang standen jedoch keine Gottesdienste oder Andachten auf seinen Stundenplan, sondern Religionsunterricht. Den gab er gemeinsam mit Pfarrer Christian Gogoll unter anderem an der Herbert-Quandt-Grundschule in Pritzwalk. „Das gehört genau so zu meiner Ausbildung wie das Schreiben einer Predigt“, sagt Florian Lengle. Seit 1. März befindet er sich in der Gemeindephase.

Jetzt wird es ernst, denn der Vikar darf selbst aktiv werden und Gottesdienste mitgestalten und halten. Holger Frehoff übt da keinen Druck aus und lässt mich mitentscheiden, wie wir vorgehen“, sagt Florian Lengle. So hatte er bei seinem ersten großen Auftritt die Predigt mitgestaltet. Über die Osterfeiertage ging es dann richtig los. In der Pritzwalker Kirche fanden mehrere Gottesdienste statt.

In seine Predigt lässt der Vikar viele Dinge einfließen. Neben aktuellen Ereignissen spielen auch der Alltag und persönliche Gefühle eine große Rolle. „Ich sammle viele Eindrücke und versuche diese angemessen zu verpacken“, sagt Florian Lengle. Allerdings bestehe ein Gottesdienst bestehe nicht nur aus der Predigt. „Auch die Begrüßung, die Gebete und die Fürbitten müssen zum Anlass passen“, sagt er, „aber die Predigt ist schon das schwierigste.“ Denn diese wird oft im Nachgang noch besprochen, etwa mit Gemeindemitgliedern.

Potsdamer Pfarrer inspirierte den jungen Pritzwalker Vikar

Aus diesem Grund steht Florian Lengle immer im engen Austausch mit seinem Mentor Holger Frehoff. Gemeinsam besprechen beide ihre Vorgehensweise und Ausarbeitungen für die Gottesdienste. Aktuell teilen sich Frehoff und Lengle die Aufgaben noch, bis der junge Potsdamer soweit ist und komplett allein vor die Kirchengemeinde tritt.

Für seinen außergewöhnlichen Beruf hat sich Florian Lengle bereits in seiner Jugend entschieden. Damals sei er dem Wunsch seiner Eltern nachgegangen und besuchte „wenigstens einmal“ den Konfirmandenunterricht. Schnell wurde für ihn mehr daraus. „Ich hatte einen guten Jugendpfarrer“, sagt Lengle, „ich fand den Beruf sehr spannend und ich habe viel Interesse für theologische Fragen.“

Studiert hat er an der Humboldt Universität in Berlin. Von ungefähr 120 Studenten haben mit ihm am Ende acht Kommilitonen das Examen gemacht. Nach seiner Zeit in Pritzwalk folgt ein weiteres Exam und – sollte er das ebenfalls bestehen – ein zweijähriger Entsendungsdienst. Kirchlich geprägt sei er zwar durch seine Familie, jedoch seien seine Eltern keine regelmäßigen Kirchgänger. Auch seine Brüder haben sich für andere Berufe entschieden. Rückhalt für seine Berufswahl erhält er jedoch von allen.

Mitglied in einem Pritzwalker Fußballverein

Abseits der Kirche spielt der 27-Jährige leidenschaftlich gern Fußball. Als er im August 2020 in die Prignitz zog, meldete er sich prompt beim Pritzwalker FHV an. Dort konnte er auch erste Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, denn in seiner Kirchengemeinde ist der Altersdurchschnitt eher hoch. „Ich habe Kontakt zu einer Vikarin, die aktuell in Bad Wilsnack ist“, sagt er, „aber ansonsten ist es schwierig, Jüngere in Kirchenkreisen zu finden.“

Obwohl der Vikar wegen seiner Berufswahl im Verein „bunter Vogel“ gilt, fand er schnell Anschluss. Der Sport ist für den 27-Jährigen ein guter Ausgleich, bei dem er abschalten kann. Durch den Ballsport kennt der Potsdamer auch die Prignitz. „Ich war in meiner Jugend für einige Spiele hier“, erzählt er, „daher kannte ich Pritzwalk zumindest vom Namen her.“

Nach dem Vikariat in Pritzwalk zurück in die Großstadt

Ansonsten liest er viel und fährt gerne Fahrrad. Die Prignitz eigne sich besonders gut für lange Radtouren. Eine hat er bereits mit einem Freund unternommen. „Ich finde Pritzwalk sehr schön“, sagt er, „es ist wunderbar ruhig und ich genieße die Vorzüge, die eine Kleinstadt mit sich bringt.“ Besonders erinnert sich Florian Lengle an einen Sternenhimmel, den er kürzlich. Dennoch wird es ihn nach seinem Vikariat zurück in die Großstadt ziehen.

„Ich muss nicht zwingend zurück nach Hause“, erklärt er, „aber eine Stadt von der Größe wie Potsdam stelle ich mir schon vor.“ Ob er im Anschluss an seine Ausbildung und sein zweites Examen wirklich als Pfarrer arbeiten wird, möchte er sich aktuell offen halten. „Ich kann es mir vorstellen“, sagt er, „aber ich habe jetzt zwei Jahre Zeit herauszufinden, ob es wirklich etwas für mich ist oder ob ein anderer Bereich mich vielleicht mehr lockt.“ Als Beispiel nennt er die Forschung. Einen Aufenthalt im Ausland hält er auch nicht für ausgeschlossen.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning