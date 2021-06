Evangelische Schule Pritzwalk: Tag der offenen Baustelle

Pritzwalk

An dieses Gebäude und an diesen Platz haben viele Pritzwalker Erinnerungen, und zwar ganz unterschiedliche. Die jüngste ist am präsentesten: Denn dort, wo jetzt übergangsweise zum neuen Schuljahr die evangelische Grundschule in Pritzwalk starten soll, sah es noch vor kurzem ganz anders aus.

Doch nicht zuletzt dank tätigen Mithilfe von Kräften der Stadt ist aus einem völlig verwilderten Areal in kurzer ein ansehnliches, 1700 Quadratmeter großes Außengelände geworden, mit Gemüsebeeten, Blumenrabatten, Spiel- und Rasenflächen.

Zur Galerie Es ist ein ambitioniertes Projekt: Der Kirchenkreis Prignitz baut in Pritzwalker eine evangelische Grundschule auf. Als Träger ist Stephanus-Stiftung gefunden worden. Am Tag der offenen Baustelle erhielten die Pritzwalker einen Eindruck vom Stand der Arbeiten an dem Gelände, wo man am 14. August loslegen will.

Viel Interesse für das neue Schulprojekt

Da wurde häufiger das Bild bemüht, dass das Gelände aus dem Dornröschenschlaf geweckt worden sei, etwa von Bürgermeister Ronald Thiel.

Auch im Innern hat sich bereits viel getan. Dort beginnt jetzt die zweite Halbzeit der Bauarbeiten – die beiden 60 Quadratmeter großen Klassen, der Essensraum und die Fachräume erhalten jetzt ihren Feinschliff. Hier war schon bislang viel zu tun, wie Architekt Bernd Robert erklärte, der die Menschen zusammen mit Christian Gogoll von der kirchlichen Initiativgruppe Schule durch das Gebäude führte.

Von all dem überzeugten sich viele Menschen am Samstag am Tag der offenen Baustelle in der neuen „Schule am Maulbeerbaum“ an der Promenade in Pritzwalk. Ein guter Teil waren Eltern und ihre Kinder, die einen Eindruck davon bekommen wollten, was hier entsteht.

Die Familie Schmidt aus Marienfließ zum Beispiel bekundete Interesse an „alternativen Schulformen“. Aber es kamen auch viele alte Pritzwalker, die ungefragt ganz unterschiedliche Erinnerungen an das Areal zum Besten gaben.

Gelände mit wechselvoller Geschichte

Denn das Gebäude, dem man dank seiner Verkleidung nicht ansieht, dass es eigentlich aus Containern besteht, ist genau an dem Platz errichtet worden, wo sich dereinst ein Schwimmbad befand. Ältere Pritzwalker haben hier noch ihre Bahnen gezogen. Das Bad war eigentlich Teil eines Sportparks für Mitarbeiter der Pritzwalker Tuchfabrik und wurde nach deren Ende 1945 auch zu DDR-Zeiten zunächst noch viele Jahre weiterbetrieben.

Danach diente die Anlage zunächst als Karpfenteich, bevor man sie zuschüttete und das jetzige Gebäude errichtete. Hernach machten viele Menschen zu DDR-Zeiten hier Erfahrungen mit dem „Produktiven Arbeiten“. Nach der Wende beherbergte es kurzzeitig eine Einrichtung des damaligen Altkreises Pritzwalk, bevor schließlich die Bildungsgesellschaft hier Hauswirtschaftsausbildung und Berufsvorbereitung anbot – das bis 2015, woran sich der frühere Geschäftsführer der Bildungsgesellschaft, Werner Schulze, noch gut erinnerte.

Der Leerstand ist aber nun beendet, zumindest für die nächsten drei Jahre. Denn eigentlich handelt es sich um eine Übergangslösung, doch der spätere Standort an der Grünstraße 24 muss noch grundlegend saniert werden.

Dank an die Stadt für ihr Engagement

Pfarrerin Susanne Michels und der Präses der Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Prignitz, Christian Kirsch, hatten die ersten offiziellen Gäste am Morgen begrüßt, und just in diesem Moment kam ein Regenschauer herunter – als schlechtes Omen nahm das aber niemand. Kirsch bezeichnete die Schule als „Investition in die Zukunft“. Sein Dank galt der Stadt: „Sie haben praktisch mit angepackt und Ihre ganze Kompetenz eingebracht“, sagte er zu Bürgermeister Ronald Thiel und dessen Stellvertreter Halldor Lugowski.

Architekt Bernd Robert zeigte den Besuchern auch den künftigen Essensraum. Quelle: Bernd Atzenroth

Froh zeigte sich Kirsch, dass als Träger für die neue Einrichtung die Stephanus-Stiftung gefunden worden ist. Sie sei ein „zuverlässiger Partner für unseren Kirchenkreis“.

Martin Reiche, Regionalbeauftragter der Stephanus-Stiftung, erklärte, dass die Stephanus-Stiftung 23 Bildungseinrichtungen betreibt. Die Grundschule in Pritzwalk ist dabei die sechste Schule. Dazu gibt es 13 Stephanus-Kitas, etwa in Kyritz, und noch ein paar weitere Beratungsangebote.

Warten auf die endgültige Genehmigung

Dabei steht die endgültige Genehmigung aus dem Ministerium für den Schulbetrieb aber immer noch aus. Der Grund ist wohl, dass es eine solche Vielzahl von Anträgen ähnlicher Art gibt, dass das Ministerium nicht hinterherkommt, sie abschließend zu bearbeiten. Deshalb gaben sich die Vertreter der Stephanus-Stiftung noch ruhig, auch wenn am gleichen Tag just in Perleberg die Genehmigung für die Gründung einer Montessori-Schule bekanntgegeben und gefeiert wurde – dort hat es also bereits geklappt.

Die Genehmigung für den Schulbetrieb muss bis zum offiziellen Schuljahrsende am 31. Juli eingegangen sein – wobei man natürlich weit früher auf eine Antwort aus Potsdam hofft.

Und sich trotzdem sicher ist, dass es wirklich am 14. August losgeht, wie Schulleiterin Annerose Fromke meinte. Das Personal ist beisammen, genug Schulanmeldungen hat man auch. Dabei hat sie festgestellt: „Wir sind eine Zuzügler-Schule. Ich hätte mir aber noch mehr Interesse von Prignitzern gewünscht.“ Auch Reiche betonte: „Das ist eine Schule in freier Trägerschaft. Sie soll aber offen sein für alle.“

Von Bernd Atzenroth