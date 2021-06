Evangelische Schule Pritzwalk: Thiel kündigt Gespräche an

Pritzwalk

Das vorläufige Aus für die evangelische Schule in Pritz­walk lässt die Menschen in der Dömnitzstadt nicht kalt. Auch in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch wurde die Angelegenheit thematisiert. Siegbert Winter (SPD) sprach sie an: „Wir müssen irgendwie den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen“, findet er.

Und fand in Bürgermeister Ronald Thiel jemand, der ihm darin beipflichtete: „Ich werde mit Personen das Gespräch suchen“, kündigte Thiel an, „und sehen, was wir tun können. Wir wollen uns in größerer Runde zum Vorhaben verständigen.“ Genaueres mochte das Stadtoberhaupt im öffentlichen Teil der Sitzung dazu aber noch nicht sagen.

Winter hatte sich zuvor sowohl beim Bildungsministerium als auch bei Schulleiterin Annerose Fromke erkundigt und daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass eine Ursache für die jetzige Absage in den zu wenigen Kontakten während der Corona-Zeit gelegen hatte. Und die hatten offenbar, wie Winter es darstellte, zu einem Missverständnis geführt: Beide Seiten warteten augenscheinlich aufeinander mit unterschiedlichen Erwartungen, was letztlich zu der in Pritzwalk und bei der Stephanus-Stiftung völlig unerwarteten Absage geführt hatte.

Volker Hoffeins (Freie Wähler), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, kritisierte das Vorgehen des Bildungsministeriums, das den ablehnenden Bescheid erst zu einem sehr späten Zeitpunkt zugeschickt hatte: „Das ist eine Verfahrensweise, die in meinen Augen unmöglich ist.“ Einig war man sich, die Stephanus-Stiftung als Schulträger halten und allen Beteiligten helfen zu wollen.

Von Bernd Atzenroth