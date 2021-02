Falkenhagen: Auto gerät beim Warmlaufen in Brand

Falkenhagen

Ein Auto ist am Sonnabend kurz vor 19 Uhr auf einem umfriedeten Gelände in Falkenhagen in Brand geraten. Der 27-jähriger Fahrer ließ den Wagen auf Grund der Witterung warmlaufen und bemerkte wenig später, dass das Fahrzeug während seiner Abwesenheit zu brennen begann, teilte die Polizei mit.

Die Beamten gehen derzeit von einem technischen Defekt an der Elektrik aus. Ein Kriminaltechniker untersuchte das Auto noch in der Nacht. Die Schadenshöhe beträgt etwa 8000 Euro.

Von MAZonline