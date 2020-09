Falkenhagen: Einbrecher verursachen 35.000 Euro Schaden

Falkenhagen

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr bis Sonnabend, 12 Uhr in eine Maschinenfabrik in Falkenhagen ein. Die Diebe brachen in der Werkshalle und Werkstatt diverse Türen auf. Außerdem durchsuchten sie Büroräume. Mehrere Werkzeuge, Laptops und auch Bargeld wurde gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit auf rund 35.000 geschätzt. Vor Ort waren Kriminaltechniker im Einsatz.

Täter zogen wohl ohne Beute ab

Einen weiteren Einbruch gab es zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 18 Uhr, bei einem Holzhandel in Falkenhagen. Dort wurden Türen zu einem Bürogebäude ebenfalls gewaltsam geöffnet und der Innenbereich durchsucht. Nach erster Inaugenscheinnahme sind die Täter ohne Beute davongezogen, informierte die Polizei. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Von MAZonline