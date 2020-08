Falkenhagen

Tom Schröder, Aaron Maseck und Nico Trenner haben eines gemeinsam: Die drei jungen Männern sind derzeit Auszubildende des Unternehmens Glatfelter in Falkenhagen (Stadt Pritzwalk). Ihre Entscheidung, bei Glatfelter ihren beruflichen Werdegang zu beginnen, bereuen sie nicht. „Ich kann wirklich nur jedem empfehlen“, sagt Nico Trenner.

Für das besondere Engagement und der Schaffung attraktiver Ausbildungsplätze kürt die IHK Potsdam die Firma Glatfelter zum „Top-Ausbildungsbetrieb“. Als Preis erhält das Unternehmen neben einen Pokal und einer Urkunde ebenfalls einen Gutschein in Wert von 500 Euro für seine Azubis.

Anzeige

22 Azubis zählt der Falkenhagener Betrieb aktuell

Von den rund 400 Beschäftigen zählt Glatfelter aktuell 22 Azubis. Acht davon haben am 1. August ihre Lehre begonnen. „Wir haben uns in den letzten Jahre viele Gedanken gemacht, wie wir unser Unternehmen bestmöglich aufstellen“, erklärt Geschäftsführer Torsten Gärtner, „und da gehört die Ausbildung von professionellen Mitarbeitern einfach dazu.“

Weitere MAZ+ Artikel

In den letzten Jahren konnten so bereits 141 Azubis erfolgreich bei Glatfelter einen Beruf erlernen. Die Qualität dieser steht dabei an oberster Stelle. Dass der Standort in Falkenhagen ein guter Arbeitgeber und zugleich zuverlässiger Ausbildungsbetrieb ist, wissen nicht nur die Mitarbeiter sehr zu schätzen, sondern auch die Industrie- und Handelskammer Potsdam.

IHK Potsdam ernennt Glatfelter als „Top-Ausbildungsbetrieb“

Seit 2003 würdigt die IHK Potsdam jährlich ausgewählte Ausbildungsbetriebe aus dem IHK-Bezirk – damals noch als „Anerkannter Ausbildungsbetrieb. Vor fünf Jahren wurde der Titel in „Top-Ausbildungsbetrieb“ geändert.

Die Unternehmen können für den Preis vorgeschlagen werden und eine Fachjury wählt dann die Sieger aus. Neben der Prignitzer Firma Glatfelter darf sich in diesem Jahr auch Swiss Krono mit Sitz in Heiligengrabe über diese Auszeichnung freuen.

Glatfelter übernimmt viele Kosten seiner Azubis

„Die Firma Glatfelter ist eine große Bereicherung für unserer Region“, sagt Landrat Torsten Uhe und ist der Überzeugung: „Man sollte hier den Preis für den Top-Arbeitgeber ausloten.“ Das kann Azubi Aaron Maseck nur bestätigen: „Alle hier sind sehr bemüht und das Unternehmen übernimmt dazu viele Kosten.“ Aaron Maseck absolviert derzeit ein duales Studium.

Seine praktische Ausbildung macht er Falkenhagen. Studieren geht er in Brandenburg an der Havel. Die Kosten für die Unterbringung zahlt ihm sogar der Betrieb. Für Samstage, an denen er zur Hochschule muss, bekommt er zusätzliche freie Tage. Um die Übernahme der Fahrtkosten kümmert sich Glatfelter auch.

Interessenten können sich jederzeit bewerben

„Wer hier seine Ausbildung macht, muss sich wirklich keine Sorgen machen“, so Aaron Maseck. Das bestätigt auch Tom Schröder, der ebenfalls dualer Student ist: „Wir sind hier alle wie eine große Familie.“

Ausbildungssuchende können sich jederzeit im Internet informieren, ein Praktikum im Falkenhagen absolvieren oder sich auf eine Lehrstelle bewerben. Fristen gibt es dafür keine. Insgesamt acht Berufe können am Standort Falkenhagen derzeit erlernt werden. Zwei davon sind duale Studiengänge.

Hier geht es zur Internetseite

Hier geht es zur Azubi-Internetseite

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning