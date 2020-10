Falkenhagen

Die Firma Falquon mit Sitz in Falkenhagen (Stadt Pritz­walk) ist nicht nur in der Region für seine Laminatfußböden mit edlen Trenddekoren, ausgefallenen Designs und individuellen Veredelungen bekannt. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen gleich in mehrfacher Hinsicht auch weit über die Grenzen Deutschland hinaus einen Namen gemacht. Darauf ist Geschäftsführer Thomas Grafenauer sehr stolz.

Rundgang durch die Hallen von Falquon

Am Mittwoch zeigte der Falquon-Chef seine Hallen und gab Einblicke in seine Produktion und Qualitätsprüfung. Der Anlass war der Besuch des Prignitzer Landrates Torsten Uhe: „Ich habe den Betrieb im letzten Jahr auf einer Ausbildungsmesse kennengelernt“, sagt er, „und wir kamen ins Gespräch und ich war begeistert.

Der Aufforderung seines Gesprächspartners, das Unternehmen einmal in Falkenhagen zu besuchen, wollte der Landrat natürlich nachkommen. Geschäftsführer Thomas Grafenauer empfing nun die Gäste und erzählte viele spannende Geschichten.

Thomas Grafenauer (r.) erklärt Torsten Uhe (mitte) und Rnald Thiel die Besonderheiten der Fußböden. Quelle: Julia Redepenning

Corona war eine Herausforderung

„Wir haben uns oft die Frage gestellt, was wir gegenüber den großen Firmen besser machen können“, erklärt er. Voranging mache die Firma ihr Geschäft mit Messefußböden. Doch mit Beginn der Corona-Krise wurden Messen zahlreich abgesagt. „Wir standen dann auch ganz plötzlich vor vielen Probleme“, sagt Thomas Grafenauer, „es war eine Herausforderung.“

Vorerst meldete der Betrieb Kurzarbeit an. Aber die finanzielle Unterstützung benötigte das Unternehmen glücklicherweise nur kurzfristig. „Wir haben das ungefähr einen Monat in Anspruch nehmen müssen“, sagte Thomas Grafenauer.

Ein Blick in eine der Hallen von Falquon. Quelle: Julia Redepenning

Wasserbeständige Böden made in Falkenhagen

Die Zeit der Krise habe das Unternehmen dennoch gut genutzt. Eine Idee, die schon etwa drei Jahre zuvor entstand, konnte erfolgreich umgesetzt und ausgebaut werden. Schon seit längerem versucht das Unternehmens einen Boden herzustellen, der nicht nur gut aussieht, sondern auch sehr robust gegenüber Wasser sei.

Es habe lange gedauert, bis die Idee in Produktion gehen konnte. Das Ergebnis kann sich laut Thomas Grafenauer sehen lassen. Die Trägerplatten des in Deutschland einzigartigen Fußbodens bestehen aus 75 Prozent geriebenen Marmorstaub und 25 Prozent PVC, die vorrangig für den Innenbereich gedacht sind. Man könne sie aber auch teilweise draußen verlegen.

Geschäftsführer Thomas Grafenauer. Quelle: Julia Redepenning

Projekt drohte zu scheitern

Mit der Idee im Gepäck ging es 2018 in die Schweiz. Dort fanden die Prignitzer aber wenig Hilfe. „Wir sind dann nach China gereist und haben uns vor Ort deren Produktion angesehen“, sagt Grafenauer. Mit chinesischen Fachleuten ging es dann zurück. Kurz darauf wurde eine Pilotanlage in Betrieb genommen – anfangs ohne Erfolg.

Die ursprüngliche Idee, man schaue sich das Verfahren in China an und übernehme es in Deutschland, schien zu scheitern. „Wir haben stark geblutet, denn wir haben viel Geld in die Hand genommen“, sagt Thomas Grafenauer.

Produktion soll ausgebaut werden

Hier werden die Böden auf Herz und Nieren getestet. Quelle: Julia Redepenning

Doch Ende 2019 lief es. Der Kauf einer zweiten Anlage sei bereits in Planung. Mit diesem Produkt ist die Falkenhagener Firma Falquon in Deutschland einzigartig. In ganz Europa gibt es laut Grafenauer nur einen weiteren Produzenten. „Wir wollen damit kein Riesenhersteller werden, meint Grafenauer, „aber wir wollen uns damit einen Namen machen.“

Von Julia Redepenning