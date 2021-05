Falkenhagen

Ein sattes Gelb, soweit das Auge reicht: Aktuell stehen zahlreiche Rapsfelder in voller Blüte. Was dem Ottonormalverbraucher das Gemüt erhellen mag, ist für ein Unternehmen mit Sitz in Falkenhagen (Stadt Pritzwalk) ein wichtiger Ausgangsstoff für seine Produktion von Biodiesel. An die 300 Tonnen Raps-Saat werden täglich im Werk des Biokraftstoffherstellers German Biofuels (gbf) verarbeitet. Das Prignitzer Unternehmen leistet mit seinem Diesel aus Raps und Altspeisefetten einen großen Anteil zum Klimaschutz und hilft bei der Umsetzung der sogenannten Treibhausgasminderungsquote.

Biofuels aus Falkenhagen leisten wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Bei einem Besuch in Falkenhagen verschafften sich Bundestagabgeordneter Sebastian Steineke (CDU) und Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel dieser Tage einen Eindruck von den Abläufen und ließen sich von Produktionsleiter Guido Fischer die Anlage zeigen.

Vor dem Rundgang über das Firmengelände gab es einen Einblick in das aktuelle Geschehen in der Branche. „Die Politik und ihre Entscheidungen sind für unsere Branche von großer Bedeutung“, erklärte Elmar Baumann, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Biokraftstoffindustrie.

Produktionsleiter Guido Fischer (Mitte) erklärt die Produktion des Biodiesels bis ins kleinste Detail. Quelle: Julia Redepenning

Für CDU-Politiker Steineke hatte Baumann an diesem Tag viele lobende Worte. „Wir haben in Sebastian Steineke einen guten Ansprechpartner gefunden“, sagte er. Im Bereich des Verkehrs werde Biokraftstoff auch zukünftig den größten Anteil zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 haben. „Am Ende des Tages sollte man die Zahlen realistisch betrachten“, betonte Bengt Korupp, Geschäftsführer der gbf, „ich glaube nicht, dass E-Autos allein die Lösung sind.“ Zwar erlebe die E-Mobilität gerade einen Hype. Dennoch habe die Technologie seine Grenzen. „Betrachtet man das Thema nüchtern, beginnt ihre Entzauberung“, sagte Korupp.

Biodiesel aus Raps und Altspeisefetten

Diese Auffassung teilte Sebastian Steineke: „Ich glaube aktuell nicht, dass Nutzfahrzeuge bis 2030 komplett auf E-Fahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge umgestellt sind“, sagte er. Aktuell werden dem Pkw-Diesel bis zu sieben Prozent Biodiesel beigemischt.

Hier wird aus Rapsöl Schritt für Schritt Biodiesel hergestellt. Quelle: Julia Redepenning

An der Tankstelle zahlt der Verbraucher laut Baumann den CO2-Aufschlag nur für den fossilen Brennstoff. Dazu zähle der Biodiesel nicht. „Mit unserem Produkt, das wir hier in Falkenhagen produzieren, leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Minderung der Treibhausgase.“ Das Corona-Jahr 2020 habe das Unternehmen bis auf ein paar kleine Probleme soweit gut überstanden. „Bei uns hat sich sogar einiges getan“, erklärte der kaufmännische Leiter Marcus Ladewig. So konnte die Dieselproduktion aus Altspeisefetten verbessert werden. Zu keiner Zeit wurde im Prignitzer Betrieb Palmöl verarbeitet.

130.000 Tonnen Biodiesel im Jahr werden in Falkenhagen produziert

Die bei der Produktion anfallenden Rapsreste werden in Falkenhagen ebenfalls weiter verarbeitet. Der sogenannte Rapskuchen, der als Nebenprodukt bei der Pressung der Samen anfällt, wird im Anschluss Tierfutter für Rinder und Geflügel. „Der Vorteil an unserem Raps: er ist nicht genmanipuliert“, sagte Guido Fischer. Bei Produkten, die beispielsweise aus den USA kommen, sei das dagegen oft der Fall.

Hier wird der sogenannte Rapskuchen gelagert. Quelle: Julia Redepenning

Rund 130 000 Tonnen Biodiesel werden im Schnitt pro Jahr in Falkenhagen produziert. Sollte der Absatz mal schwächeln, gibt es genügend Lagerkapazitäten auf dem Gelände. Die größten Tanks fassen 2000 Kubikmeter. „Deshalb müssen wir unsere Produktion nicht drosseln“, sagt Guido Fischer, „wir haben genügend Zwischenspeicher.“

Das gepresste Pflanzenöl wird im Anschluss chemisch zu Biodiesel verarbeitet. Den Raps kauft das Unternehmen bei Getreidehändlern. Die Altspeisefette stammen sowohl von nationalen als auch von internationalen Händlern. Aus 300 Tonnen Raps können etwa 120 Tonnen Öl gewonnen werden. Die Kontrolle der Produkte erfolgt im betriebseigenen Labor. Dazu zählt einerseits die Ware, die reinkommt – und andererseits das fertige Produkt, das den Standort verlässt.

