Falkenhagen soll bald europaweit Spitze sein im Salatanbau 

Pritzwalk

In Falkenhagen (Stadt Pritzwalk) soll die europaweit größte Indoor-Vertical-Farm in Europa entstehen. Es handelt sich dabei um eine Produktionsmethode für den Salatanbau, die in den Niederlanden schon angewandt wird. In Hightech-Gewächshäusern mit LED-Systemen soll ganzjährig und nachhaltig Salat angebaut werden.

Einigung über Kauf einer Fläche von 36,6 Hektar

Das Projekt Salatanbau in Falkenhagen wird jetzt noch größer, als es zunächst geplant war. Die Investoren haben sich mit dem Landkreis nun über den Kauf einer Fläche von 36,6 Hektar geeinigt. Der Kreistag muss den Verkauf allerdings auf seiner Sitzung am 10. Juni noch bestätigen. Das deutsch-niederländisch Konsortium will nun 45 Millionen Euro investieren.

Einen weiteren, wichtigen Schritt hat das Vorhaben am Mittwochabend genommen: Die Pritzwalker Stadtverordneten stimmten für eine nötige Änderung des räumlichen Teil-Flächennutzungsplanes. Damit soll die Fläche als „Sonstiges Sondergebiet“ dargestellt werden – mit der Zweckbestimmung, dass hier „Betriebe angesiedelt werden, die der gartenbaulichen Erzeugung“ dienen.

Industrielle Produktion von Salatköpfen

Wobei diese Umschreibung eine blanke Untertreibung ist: Allein die Gewächshausfläche soll 500 mal 250 Meter betragen. Dazu kommt ein 140 mal 70 Meter großer Wasserspeicher, in dem Regenwasser zum Wiederverwenden gesammelt wird.

„Das ist ein Produkt, das auf industriellem Level hergestellt wird“, sagt denn auch Klaus Pinter, einer der beiden Projektkoordinatoren. Der zweite ist Bernd-Georg Spies aus Streckenthin. Die beiden hatten ihr Vorhaben am Mittwoch in der Pritzwalker Stadtverordnetenversammlung vorgestellt.

Vertikale Landwirtschaft als Zukunftstechnologie

Produziert werden sollen dort drei verschiedene Sorten Salat, die vorgepackt an Großabnehmer wie Rewe, Aldi und Penny geliefert werden. Dafür werden nach Angaben Pinters etwa zehn Lkw pro Tag rollen.

Dass ein Standort wie Falkenhagen jetzt ins Spiel gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass das regionale und nachhaltige Produzieren immer mehr nachgefragt wird. Vertikale Landwirtschaft gilt dafür als geeignete Zukunftstechnologie.

Geringer Wasserverbrauch, fast keine Herbizide

Sie ist auch das Grundprinzip für die Großanlage in Falkenhagen: Salatköpfe werden zunächst in übereinander liegenden LED-Kammern angezüchtet. Dann werden sie per Industrieroboter auf Schienen im Gewächshaus gesetzt, wo sie in Nährstofflösung weiter gezogen werden, ebenfalls mit LED-Beleuchtung, die aber an die Tageslichtzeiten angelehnt ist. Zudem gibt es dort eine Abdunkelung.

Die Technologie hat laut Pinter eine Reihe von Vorteilen: „Sie ist gegenüber dem herkömmlichen Anbau deutlich effizienter“, sagt er. So ist der Wasserverbrauch um 90 bis 95 Prozent geringer. Weitestgehend kann auf Herbizide verzichtet werden. Der Wasserkreislauf ist weitgehend geschlossen.

Abwärme von Glatfelter und Furnierwerk für die Salatproduktion

Um die Energie dafür zu erzeugen, wird es ein Photovoltaik-Feld geben – man setzt auf autarke Energieversorgung, Wasserrückgewinnung und das Nutzen von Abwärme. Dazu steht man bereits in Kontakt mit der Firma Glatfelter und dem Furnierwerk Falkenhagen, um die bei ihnen erzeugte Wärme abzunehmen.

Hocherfreut zeigten sich auch die Vertreter der Kommune und des Kreises. „Ich glaube an das Projekt“, sagte Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel.

Gutes Zusammenspiel von Stadt, Kreis und Investoren

Spies und Pinter waren im Dezember 2020 an die Stadt herangetreten. Unter Federführung von Halldor Lugowski, Amtsleiter für Stadtentwicklung, stellte die Stadt die Weichen für die Ansiedlung. Darin involviert waren auch Andreas Ditten, Leiter des Geschäftsbereichs II in der Kreisverwaltung, und Uwe Büttner, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz.

Schon in der Stadtverordnetenversammlung waren alle voll des Lobes über die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreis bei der Umsetzung des Vorhabens. Das ist nicht selbstverständlich angesichts jahrelanger Erfahrungen, wie der CDU-Stadtverordnete Klaus-Peter Garlin betont hatte: „Wenn es endlich vorwärts geht, kann ich das nur begrüßen.“

Steuergeld bleibt in der Region

Das geht auch Thiel so. Er spricht vom guten Einvernehmen aller Beteiligten. Büttner sagte, dass nun zu den 50,5 belegten Hektar weitere 36,6 hinzukommen – die Gesamtgröße beträgt aber 232,9 Hektar. Und Spies erklärte, dass die Investoren von der Schnelligkeit und Offenheit beeindruckt waren, mit der Stadt und Kreis auf das Ansinnen reagiert hätten.

Die Region hat von der Investition Einiges: Bernd-Georg Spies erklärte, dass die Produktionsfirma als AG mit Sitz in Falkenhagen gegründet werde. Geplant ist zudem die Gründung einer Gesellschaft zur Energieerzeugung, einer weiteren Gesellschaft für den Bau der Anlagen sowie noch einer, die sich um den Umgang mit den erzeugten Daten kümmert.

100 Arbeitsplätze werden entstehen

Und trotz aller Hochtechnisierung entstehen in Falkenhagen 100 Arbeitsplätze, vorwiegend in der Logistik, also beim Verpacken und Transport.

Nach dem anstehenden Kreistagsbeschluss will man schon möglichst im September die Genehmigung für den Bau haben und plant, zum 1. Januar loszulegen. Schon im Sommer 2022 könnten die ersten Salatköpfe ausgeliefert werden.

Von Bernd Atzenroth