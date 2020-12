Pritzwalk

Die Schritte wurden schneller, als die Glocken der Pritz­walker Nikolaikirche beginnen zu läuten. An diesem Sonntagnachmittag gab es nicht etwa einen verspäteten Gottesdienst, sondern eine Andacht, die vom Posaunenchor aus Falkenhagen (Stadt Pritzwalk) begleitet wurde.

Posaunenchor Falkenhagen zu Gast in der Pritzwalker Kirche

Unter der Leitung von Christian Reishaus, Kantor des evangelischen Pfarrsprengels Pritzwalk, verbreiteten die Falkenhagener Musiker mit verschiedenen Blasinstrumenten weihnachtliche Stimmung. Zwischen den Stücken wurden dazu passende Texte verlesen. Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen kamen die Gäste doch sehr zahlreich. Ganz zur Freude von Christian Reishaus und Pritzwalks Pfarrerin Susanne Michels.

Unter den Zuhörern befanden sich auch viele Kinder. „Wir möchten ganz spontan unser Programm ein klein wenig umstellen“, sagt wenig später Kantor Christian Reishaus, „sehe ich doch heute so viele Kinder in den Reihen.“ Kurz darauf stimmten die Musiker mit ihren Blasinstrumenten ein bekanntes Kinderlied an.

Falkenhagener Posaunenchor spielt bekanntes Weihnachtslied in sechs Varianten

„Wir möchten es in sechs Variationen präsentieren“, erklärt Kantor Christian Reishaus, „und am Ende entscheiden unsere Gäste, welche die bessere war.“ Gespielt wurde das bekannte Lied „Heute kommt der Weihnachtsmann“, was der ein oder andere Zuhörer leise mitsummte. Anschließend kürte der Kantor per Handzeichen den Sieger. Die Varianten eins, drei und fünf gefielen demnach am besten.

Zum Abschluss ergriff Susanne Michels noch einmal das Wort. Wer wollte, konnte mit der Pfarrerin gemeinsam beten: „Wir denken an all die Menschen, denen es gerade nicht so gut geht und schenken ihnen viel Kraft.“ Im Anschluss konnte jeder Teilnehmer für den Posaunenchor eine kleine Spende geben. Das Geld soll später zum Beispiel für neue Noten verwendet werden.

Posaunenchor aus Falkenhagen existiert mehr als 30 Jahre

Die Falkenhagener Musiker spielten an diesem Sonntag auch am Feuerwehrgerätehaus in Beveringen. Dort gab es eine weihnachtliche Andacht unter freiem Himmel statt. Der evangelische Posaunenchor Falkenhagen feierte 2017 seinen 35. Geburtstag. Geleitet wird er von Christian Reishaus.

Von Julia Redepenning