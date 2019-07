Schönhagen

Freitagabend rief ein Unbekannter bei einer 32-jährigen Frau in Schönhagen bei Pritzwalk an und gab an, vom Polizeipräsidium Perleberg zu sein. Das gibt es aber gar nicht.

Er teilte der jungen Frau mit, dass man bei ihr eine Hausdurchsuchung machen wird, da bei ihr der Verdacht des Besitzes von Betäubungsmittel besteht.

Die Frau ging zum Glück nicht auf den Unbekannten ein und informierte die „richtige“ Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Amtsanmaßung.

Von MAZ-online