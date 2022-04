Ferien in Pritzwalk: Kinder haben Spaß und lernen beim Zirkusprojekt

Pritzwalk

„Kann ich nicht – das gibt es bei uns nicht“, erklärt Eva Griffiths den Hortkindern in der Pritz­walker Quandthalle. „Bei uns heißt es: Das kann ich noch nicht oder das möchte ich nicht.“ Schnell macht sie damit klar, dass beim gerade laufenden Ferienprojekt „Zirkus macht stark“ des Hortes „Kunterbunt“ jeder die freie Wahl hat.

Präsentation am Ende der Woche

Zum zweiten Mal machen Eva und David Griffith alias Tacki und Noisly die Ferienkinder des Hortes Kunterbunt zu kleinen Artisten, Jongleuren und Akrobaten. Wenn sie es wollen. Vier Tage lang lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer am Vormittag, wie man mit Tüchern, Bällen oder Ringen jongliert, Teller tanzen lässt oder seinen Körper bei artistischen Kunststücken verbiegt. Am Ende des Kurses steht am letzten Tag eine Abschlusspräsentation, die sich auch die Eltern ansehen können.

Teamwork und gegenseitigen Respekt gefördert

In der ersten Ferienwoche waren die beiden Künstler bereits im Hort Regenbogenhaus. Das Projekt wird aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über das Programm „Kultur macht stark“ gefördert. Es fördert neben Kreativität und Spielfreude auch Teamwork, Körpergefühl, Selbstbewusstsein und Respekt füreinander.

Jonglage kann man lernen, wenn man möchte. Eva und David Griffith beim Zirkusprojekt in der Quandthalle. Quelle: Beate Vogel/Stadt Pritzwalk

Kreativität war auch beim Ferienprogramm „Iss was?“ gefragt, das die Erzieherinnen um Hortleiterin Steffi Maaß in beiden Wochen mit den Kindern umsetzen. Grundlage war das gleichnamige Heft, das Wissenswertes rund um gesundes Essen kindgerecht vermittelt. Gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung waren die Angebote im Ferienhort.

Jeden Morgen beginnen die Hortkinder mit Frühsport. Gemeinsam haben sie – mit Unterstützung der Hausmeister – zum Beispiel eine tolle Ernährungspyramide gebaut. Außerdem gab es schon Yoga, Salate zubereiten, Haferbrötchen backen oder Essen erriechen. Bei letzterem hatte sich sogar ein Harzer Käse unter die Dufthäppchen geschmuggelt, der vielen in Erinnerung bleiben dürfte.

