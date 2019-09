Pritzwalk

„Hurra, es sind Ferien!“ Dieser Satz wird auch bald wieder durch Pritzwalk hallen, denn am Freitag, 4. Oktober, gehen in Brandenburg die Herbstferien los. Damit die schulfreie Zeit keine langweilige in den heimischen vier Wänden wird, locken auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ferienprogramme. Auch die St...