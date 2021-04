Giesensdorf

Mitten in der Nacht mussten gleich mehrere Feuerwehren aus dem Pritzwalker Stadtgebiet und der Gemeinde Groß Pankow zu einem Brand ausrücken. Dank eines Hinweises aufmerksamer Bürger, die ein Feuer im Pritzwalker Ortsteil Gisensdorf entdeckt hatten und es der Leitstelle in Potsdam meldeten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung der Pritzwalker Feuerwehr konnten die ehrenamtlichen Helfer mit dem Löschen des in Flammen stehenden Schuppens beginnen. Das Feuer wurde gegen 3.20 Uhr gemeldet.

Überseecontainer brennt im Pritzwalker Ortsteil Giesensdorf

Bei dem Schuppen handelte es sich um einen Überseecontainer, wie von Stadtbrandmeister Volker Lehmann am Donnerstag zu erfahren war. An diesen Container grenzte ein Holzverschlag, der ebenfalls dem Feuer zum Opfer fiel. Es handelte sich bei dem Brandort nicht wie zunächst angenommen um die Lackiererei in Giesensdorf. Jedoch stand der umfunktionierte Überseecontainer auf dem selben Gelände. „Der Container befand sich auf einem privaten Grundstück hinter der Lackiererei“, erklärte Volker Lehmann, „und er wurde von einem Anwohner auch privat genutzt.“

In diesem befand sich Kaminholz, das dort trocken gelagert wurde. Aus diesem Grund konnte sich das Feuer schnell ausbreiten, hatte es wegen des trockenes Holzes doch die besten Bedingungen. Ebenfalls sollen sich Gartenmöbel und andere Gegenstände in dem Container befunden haben. Aufgrund der Lage des Überseecontainer bestand während des Einsatz zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass das Feuer auf die Lackiererei übergreifen konnte. Es wurde keine Person an diesem Donnerstagmorgen verletzt. Auch die Kräfte der Feuerwehren kehrten unversehrt nach Hause zurück.

Ungefähr 4000 Euro Schaden nach Brand in Giesensdorf

Mehrere Brandschützer löschten unter schwerem Atemschutz die Flammen. Dabei unterstützten Feuerwehrmitglieder aus der Gemeinde Groß Pankow die Feuerwehrmitglieder aus Pritzwalk bei der Brandbekämpfung. Zunächst wurde der Brand mit Wasser bekämpft. Um auch die restlichen Glutnester erfolgreich löschen zu können, musste das Brandgut auseinander gezogen werden. Später kam Schaum zum Einsatz, um auch den letzten Brandherd abzudecken. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Mehr als zwei Stunden dauerte der nächtliche Einsatz.

Zur Brandursache konnte Volker Lehmann aus Sicht der Feuerwehr keine Auskunft geben. Auf MAZ-Nachfrage bei der Polizei konnte die Sprecherin der Polizeidirektion Nord, Ariane Feierbach, ebenfalls keine konkreten Aussagen treffen: „Bislang ist die Brandursache unklar“, sagte sie, „die Kollegen der Kriminaltechnik sind aber vor Ort gewesen und arbeiten daran.“ Laut Feierbach entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro. Bei diesem Wert handelt es sich um eine Schätzung.

Neben der freiwilligen Feuerwehr Pritzwalk waren zudem die Einheiten aus den Pritzwalker Ortsteilen Giesensdorf und Mesendorf vor Ort. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei. Gegen 5 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen, gegen 6 Uhr waren sie wieder einsatzbereit.

