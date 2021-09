Pritzwalk

Die Freude ist groß bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Pritzwalk. Ebenso bei Bürgermeister Ronald Thiel. „Allein diesen Brief in den Händen halten zu dürfen“, sagte der Ortswehrführer Adrian Zechser, „ist für uns viel Wert.“ Schon lange sehnen sich alle nach einem neuen und vor allem zeitgemäßen Hubrettungsfahrzeug für den Standort Pritzwalk. Das aktuelle Feuerwehrauto, eine Bronto Skylift, ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern kostet die Stadt auch viel Geld.

Pritzwalker Feuerwehr ist in der engeren Auswahl

Doch bald könnte eine neue Drehleiter in der Fahrzeughalle der Pritzwalker Feuerwache stehen. Die Stadt Pritzwalk hatte sich bereits vor geraumer Zeit um eine mögliche Förderung für ein neues und modernes Hubrettungsfahrzeug bemüht. Jetzt kam ein wichtiges Brief im Rathaus an – der Zusicherungsbescheid vom Land Brandenburg.

Zwar ist es noch kein Zuwendungsbescheid, „es macht aber Hoffnung, dass wir am Ende zu denen zählen, die eine Drehleiter vom Land gefördert bekommen“, sagte Adrian Zechser, der gemeinsam mit seinen Stellvertretern Dirk Blohm und Toralf Kinztzel jenen Brief präsentierte.

Die Pritzwalker Feuerwehr ist in der engeren Auswahl und könnte bald eine neue Drehleiter bekommen. Quelle: Julia Redepenning

Auch Ronald Thiel zeigt sich zufrieden und erleichtert zugleich: „So eine Beschaffung ist keine Sache von wenigen Tagen“, betonte er, „und die Kosten für ein solches Fahrzeug sind auch nicht zu vernachlässigen.“ Sollte es klappen, würden 50 Prozent des Preises gefördert werden. Den Rest übernimmt die Stadt. „Wir haben die möglichen Kosten bereits in unserem Haushalt eingestellt“, sagte Ronald Thiel.

Pritzwalks Hubrettungsfahrzeug ist in die Jahre gekommen

21 Jahre ist der Bronto Skylift jetzt alt. In den 21 Jahren hat er der Pritzwalker Wehr treue Dienste geleistet. „Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als wir dieses Fahrzeug überreicht bekamen“, sagte Peter Gronau, früherer Feuerwehrchef und jetzt in der Alters- und Ehrenabeilung, „es war im Jahr 2000, kurz vor Weihnachten.“

Ein Foto davon hängt sogar heute noch in der Pritzwalker Feuerwache. Peter Gronau erinnert sich weiter: „Nach der Wende war der Standort Pritzwalk zu klein für ein Hubrettungsfahrzeug. Also erhielten wir vorerst keins.“ Das änderte sich schnell. „Ungefähr 1991 gab es einen schweren Brand im Pritzwalker Hainholzweg“, sagte Peter Gronau, „wir mussten mehrere Familien retten.“

Vor bald 21 Jahren wurde der Bronto Skylift der Pritzwalker Feuerwehr übergeben. Quelle: Julia Redepenning

Da Pritzwalk keine eigene Drehleiter besaß, mussten Perleberg und Wittstock damals aushelfen. Nach dem Vorfall erhielten die Pritzwalker dann doch ein Hubrettungsfahrzeug – eine W50-Leiter. Diese wurde nach vielen Jahren guter und treuer Dienste gegen den jetzigen MAN mit dem Bronto Skylift getauscht.

„Dieses Fahrzeug hatte eine Million D-Mark gekostet“, erinnerte sich Peter Gronau. In den 21 Jahren kam das Hubrettungsfahrzeug viel zum Einsatz – kürzlich beim Brand im Pritzwalker Lindengang. „Wir waren oft froh, dass wir dieses Fahrzeug besitzen“, sagte Toralf Kinztzel, „Jedes Menschenleben das wir damit retten konnten, ist es wert.“

Der Bronto Skylift kostete viel Geld für Reparaturen

Dennoch ist der Bronto in die Jahre gekommen. Zwei größere Revisionen verschlangen mehrere tausend Euro. Ohne die Wartung und Reparaturen wäre das Auto schon längst nicht mehr im Dienst. „Unsere Kameraden haben viele Ausbildungsstunden mit diesem Fahrzeug absolvieren können und es immer sehr gut gepflegt“, sagte Adrian Zechser, „aber es wird Zeit für ein neues und zeitgemäßes Fahrzeug, damit wir auch weiterhin den Brandschutz unseres Standortes sicherstellen können.“

Welche Drehleiter es werden könnte, steht noch nicht fest. „Viel wichtiger ist, wir sind in der engeren Auswahl“, so Ronald Thiel.

Von Julia Redepenning