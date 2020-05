Brand in Wohnung: Bewohnerin vergisst Essen auf Herd

Pritzwalk

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend in die Straße Am Ring in Pritzwalk aus. Ein Anwohner wählte gegen 22.15 Uhr den Notruf. Er hatte Rauch aus den Fenster im zweiten Obergeschoss einer Wohnung wahrgenommen.

Bewohnerin hat Brand nicht bemerkt

Sofort machten sich die Feuerwehrleute aus der Dömnitzstadt und umliegender Ortsteile auf dem Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort rüsteten sich mehrere Brandschützer mit schwerem Atemschutz aus und eilten zur Wohnungstür, die sie gewaltfrei öffneten.

Ein Kochtopf mit Essen auf dem Herd war der Grund eines Großaufgebots von Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonntagabend in der Straße Am Ring in Pritzwalk. In der Wohnung einer älteren Frau kam es zu einer Rauchentwicklung. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

In der Wohnung trafen die Feuerwehrleute die ältere Bewohnerin an. „Sie hatte noch gar nicht mitbekommen, dass es bei ihr brannte. Auf dem ersten Blick war sie unverletzt“, bestätigte Einsatzleiter Dirk Blohm der MAZ vor Ort. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau.

Kochtopf schmort auf Herd

Zwischenzeitlich bauten die Feuerwehrleute draußen eine Wasserversorgung auf. Löschen mussten sie jedoch nichts. Der Trupp in der Wohnung entdeckte einen Kochtopf mit Essen auf dem Herd. Er schmorte vor sich hin.

Ein großer Schaden in der Küche blieb aus. Die Brandschützer nahmen den Topf vom Herd und lüfteten einmal ordentlich durch. „Die Küchentür war glücklicherweise verschlossen. So konnte sich der Qualm nicht in den anderen Räumen ausbreiten“, so der Einsatzleiter weiter.

Feuerwehr evakuiert Bewohner

Die anderen Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen zwischenzeitlich für einen kurzen Moment verlassen, konnten aber wenig später wieder zurück in ihre vier Wände. Während des Großaufgebots an Feuerwehren und Rettungsdienst war die Straße kurzzeitig blockiert.

Von Marcus J. Pfeiffer