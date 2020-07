Feuerwehren in Pritzwalk und Putlitz bekommen neue Fahrzeuge

Pritzwalk

Auf dem Weg zur notwendigen Modernisierung ihres Fuhrparks sind die Feuerwehren aus Putlitz und dem Pritzwalker Ortsteil Falkenhagen jetzt einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Vor wenigen Tagen traf eine lange ersehnte Nachricht aus Potsdam ein.

Vor zwei Jahren wurde der Antrag für das HLF 20 gestellt

Endlich – das Wort dürfte in den Verwaltungen der beiden Städte gefallen sein, als das Schreiben aus dem Innenministerium in der Post lag. Darin enthalten die Information, dass die Behörde die Ausschreibung für die in Aussicht gestellten Fahrzeuge vom Typ HLF 20 auf den Weg gebracht hat.

Anzeige

Endlich deshalb, da die ersten Anträge für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug bereits vor zwei Jahren gestellt wurden, wie Peter Jonel, Bau- und Ordnungsamtsleiter im Amt Putlitz-Berge erinnert.

Weitere MAZ+ Artikel

Die lange Zeitspanne bringt jetzt eine bittere Erkenntnis mit sich: Der Preis pro Fahrzeug ist mittlerweile gegenüber der ersten Kalkulation deutlich gestiegen. Im aktuellen Haushalt des Amtes Putlitz-Berge sind 160 000 Euro als Eigenanteil eingestellt – 50 Prozent der anvisierten Gesamtsumme. Die andere Hälfte trägt das Land.

Die Fahrzeugkosten liegen mittlerweile bei mehr als 400 000 Euro

Derzeit gehen aber alle Verwaltungen davon aus, dass die Spezial-Anfertigungen mehr als 400 000 Euro kosten werden. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Peter Jonel, zumal das Amt als Träger des Brandschutzes für dieses Jahr weitere 100 000 Euro für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Wartung der Fahrzeuge und für neue Schutzbekleidung vorgesehen hat.

Im August müssen Vertreter der beiden Kommunen und ihrer Wehren erst einmal nach Borkheide ins Feuerwehrtechnische Zentrum fahren, um die Details der Ausstattung mit dem Hersteller Rosenbauer zu besprechen, der die Fahrzeuge nach individuellen Vorstellungen in Luckenwalde bauen wird. Das wird noch einmal einige Monaten in Anspruch nehmen, so dass mit einer Auslieferung nicht vor 2021 zu rechnen ist.

Falkenhagen wird für das HLF 20 das 28 Jahre alte Fahrzeug LF 16/TS ausrangieren. Die Putlitzer Wehr plant laut Peter Jonel die Reduzierung des Fuhrparks um drei Fahrzeuge.

Beide Städte gehören mit ihren Brandschutzeinheiten zu den so genannten Stützpunktfeuerwehren im Land, die auch überörtlich zu Einsätzen ausrücken. Die Konzeption des Innenministeriums sieht daher die Ausstattung mit leistungsfähigen Fahrzeugen wie dem HLF 20 vor.

Von Stephanie Fedders