Flüchtlingshilfe: Wittenberge und Pritzwalk sammeln, was das Zeug hält

Wittenberge/Pritzwalk

Seit Montag gibt es in Wittenberge eine Annahmestelle für Sachspenden, die ukrainischen Kriegsflüchtlingen helfen sollen. Immer montags zwischen 10 Uhr bis 12 Uhr sowie mittwochs in der Zeit von 16 bis 18 Uhr können im ehemaligen Kaufhaus in der Bahnstraße 51, das zuletzt als Impfstelle gedient hat, derzeit benötigte Artikel abgegeben werden.

Dinge des täglichen Bedarfs fehlen

Die Hilfsbereitschaft ist groß. Auch am Mittwochnachmittag kamen wieder zahlreiche Spender vorbei. Gebraucht werden vor allem Bettwäsche, Kinderbettwäsche, Spannbettlaken, Handtücher sowie Geschirr nebst Töpfen, Pfannen und Besteck. Ebenfalls Bedarf besteht laut Annette Flade, die die Annahmestelle zusammen mit freiwilligen Helfern und der Stadt organisiert, an Hygieneartikeln sowie an neuwertiger Unterwäsche und Socken für Frauen und Kinder.

Schüler des Gymnasiums halfen mit

Zu den Helferinnen, die am Mittwoch fleißig mit anpackten, gehörten auch die 14-jährige Amelie Kolzer und die 13-jährige Jette Mia Neubohn, die Wittenberger Marie-Curie-Gymnasium besuchen. Sie wollen zusammen mit anderen Schülern zeitnah auch eine eigene Spendenaktion starten.

Amelie Kolzer und Jette Mia Neubohn vom Marie-Curie-Gymnasium beteiligen sich an der Spendensammlung. Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Auch Birka Eschrich war mit Kollegen vom Technischen Hilfswerk (THW) Prignitz vor Ort und baute Regale für die zahlreichen Sachspenden auf. Zu den Besuchern gehörte am Abend unter anderem Bürgermeister Oliver Hermann, der sich bei den Helfern für das tolle Engagement bedankte. Symbolisch nahm er eine Geldspende des Prignitzer Jugendforums entgegen. Die Mitglieder hatten am 17. März mit einem Kuchenbasar Geld für Unterstützungsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt und insgesamt 700 Euro eingenommen.

Auch in Pritzwalk wird fleißig gesammelt und gespendet

Große Hilfsbereitschaft meldet auch die Stadt Pritzwalk, die ihrerseits Unterstützung für Menschen aus dem Kriegsgebiet anbietet. So haben Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft Pritzwalk und der Verwaltung dieser Tage die ersten Wohnungen eingerichtet. Dabei griffen sie auf die Sachspenden zurück, die Bürger für diesen Zweck in der Stadtbibliothek gemeldet haben. Mit den vorhandenen Angeboten können die geflüchteten Familien in ein – vorerst provisorisches – Zuhause einziehen.

Bürgermeister Oliver Hermann (links) dankte den Mitgliedern des Jugendforums und Helfern vor der Annahmestelle in der Bahnstraße. Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Was fehlt, sind vor allem Küchenmöbel und Küchengeräte wie Herde, Spülen oder Kühlschränke. Dringend benötigt werden für die Einrichtung der Wohnungen auch Sideboards, Regale, Hängeregale, kleine Schränke, aber auch Kleiderschränke, Garderobenständer, Schlafsofas und Bettgestelle.

Große Spenden unbedingt vorher anmelden

Wer solche großformatigen Spenden abgeben kann, sollte diese unbedingt in der Pritzwalker Stadtbibliothek anmelden, die immer montags von 9 bis 15.30 Uhr, dienstags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs bis freitags von 9 bis 17 Uhr telefonisch unter 03395/30 25 73 erreichbar ist. Idealerweise schickt man auf der Internetseite wir-helfen@pritzwalk.de eine E-Mail mit einem Foto der jeweiligen Spende.

Benötigt werden aktuell in der Sammelstelle der Bibliothek Nahrungsmittel wie haltbare Milch, Saft, Reis, Nudeln, Gewürze und Tee. Die Kinder freuen sich über Malblöcke und Filz- oder Buntstifte, Rucksäcke oder Schulrucksäcke, Schulsachen wie Schreibblöcke oder Hefte, Federtaschen und Stifte. Für die Wohnungen sind sicher auch Kehrbesen, Lappen, Haushaltsschwämme und ähnliches sinnvoll.

Auch der Landkreis hilft – und bittet um Spenden

Auch der Landkreis Prignitz richtet aktuell ein Spendenmanagement ein, bei dem die Möglichkeit besteht, jeweils am Donnerstag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, mit vorheriger Terminabsprache Sachspenden in Wittenberge, Industriegebet Süd, Industriestraße 2, abzugeben. Es geht um die Ausstattung von Wohnungen und Unterkünften, die für Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet werden sollen. Bei größeren Sachspenden bittet der Landkreis um eine vorherige Kontaktaufnahme via Mail, versehen mit Fotos der zu spendenden Gegenstände. Das Spendenangebot ist zu richten an: ukrainehilfe@lkprignitz.de.

Benötigt werden Essgruppen (Tische mit Stühlen), Kleiderschränke, Bettgestelle (90 x 200 cm), Kinderbetten (Bettgestelle & Lattenroste), Buggys für Kinder, Lampen, Handtücher, Bettwäsche, Geschirr, Besteck, Töpfe & Pfannen oder Hygieneartikel. Wichtig: Gern gebrauchte Artikel, aber bitte in einem sauberen und guten Zustand. Nicht angenommen werden Polstermöbel, Anbauwände, Matratzen und Bekleidung.

Bei Fragen rund um Sachspenden gern an die Ukrainehilfe-Hotline des Landkreises unter 03876 713 695 wenden.

Von MAZonline