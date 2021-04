Pritzwalk

Der 13. November liegt mittlerweile schon ein paar Monate zurück. Für den Prignitzer Künstler Frank Pieperhoff aus Dannhof in der Gemeinde Groß Pankow war es ein wichtiges Datum, weil er an diesem Freitag seine Ausstellung mit dem Titel „Puls und Farbe“ in den Räumen der „Kunstfreunde Pritzwalk“ eröffnen wollte. Wegen der Corona-Pandemie musste die über Monate geplante Vernissage jedoch abgesagt werden. Mittlerweile hat Frank Pieperhoff den Termin bereits drei mal verschieben müssen.

Wegen Corona muss Frank Pieperhoff seine Eröffnung dreimal verschieben

„Ich war eigentlich voller Hoffnung, dass es jetzt endlich klappen wird“, sagt Frank Pieperhoff, „aus diesem Grund habe ich meine Bilder aufgehangen.“ Doch Gäste und Freunde der Kunst müssen weiter draußen bleiben; aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen Galerien nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. „Das ist für mich teilweise unverständlich“, sagt der Künstler, „die Galerie ist so groß, dass Interessenten mit viel Abstand durch die Ausstellung gehen könnten.“

Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf. Sobald es die Lage zulasse, möchte er im kleinen Rahmen seine Ausstellung eröffnen – entsprechend der Regeln. „Vielleicht verlagern wir es nach draußen“, sagt er, „wir schöpfen alles aus.“

52 Bilder in verschiedenen Größen hängen seit einigen Tagen in der Pritzwalker Kunstgalerie. Jedes erzählt eine besondere Geschichte, wie der Künsteler bei einem privaten Rundgang durch seine fertige Ausstellung verrät. „Das Bild ist für mich eine Art Organismus der Seele“, erklärt er, „und jedes neue Bild zeigt eine ganz neue Seite dieser Seelenwanderung.“

Die Ausstellung sollte für Pieperhoff ein Abschluss werden

Frank Pieperhoff schmerzt es sehr, dass ihm die Hände gebunden sind. „Für mich als Künstler ist die Meinung von Besuchern und Kunstinteressierten so wichtig“, sagt er, „und das fehlt mir seit Corona.“ Denn am Ende macht nicht seine Sichtweise die Werke zu etwas Besonderen, sondern auch die Sichtweise Außenstehender. „Jeder Einzelne ist für mich ein Berater“, sagt Frank Pieperhoff, „und ohne meine Berater kann ich mich nicht weiterentwickeln.“ Eigentlich sollte die Ausstellung in Pritzwalk ein Abschluss werden, damit er sich fortan neuen Herausforderungen widmen kann.

Drei Künstler in einem vereint

Den ersten Schritt für seine weitere Entwicklung als Künstler habe er bereits gemacht. „Ich stelle in Pritz­walk nicht nur als Frank Pieperhoff aus“, erklärt er, „sondern auch als Adario Perhof und als Karsten Kranich.“ Die beiden anderen Künstler sind Alter Egos des Künstlers. Sie sind auf eine gewisse Weise mit Pieperhoff verbunden, besitzen aber eigene Charakterzüge. Sowohl Adario Perhof, als auch Karsten Kranich stehen für einen Teil des künstlerischen Schaffens, das Frank Pieperhoff unter seinem Namen nicht wirklich ausleben kann.

Während Frank Pieperhoff eher für schwere Kost steht, da sein Gemaltes bisweilen düster und schwer daherkommt, mag es Adario Perhof einfacher und leichter. Wieder anders malt Karsten Kranich. Man könnte fast behaupten, dieser Künstler beweist Mut zur Farbe. Zumindest sind die Bilder Kranichs bunt und dennoch geheimnisvoll und vollgepackt mit Emotionen.

Nach der Ausstellung möchte Frank Pieperhoff sich weiter ausprobieren – auch seine Alter Egos sollen sich entwickeln. Doch vorerst möchte der Künstler endlich mit Interessierten durch seine Ausstellung gehen, mit ihnen ins Gespräch kommen und sich Feedback für seine Arbeit geben lassen. „Künstler haben es auch ohne Corona schon schwer“, sagt Pieperhoff, „dabei sind sie so wichtig und liefern einen großen und bedeutenden Beitrag für unsere Gesellschaft.“

Ausstellung bis zum 12. Juni in Pritzwalk zu sehen

Frank Pieperhoff lebt und arbeitet seit einigen Jahren mit seiner Lebensgefährtin, der Künstlerin Rebecca Reibke, und seinen zwei Kindern in Dannhof (Gemeinde Groß Pankow). Das Paar ist in die Prignitz gezogen, um ihre „Kunstgut“-Akademie zu etablieren. Zuvor hat Frank Pieperhoff eine große und erfolgreiche private Kunstakademie in Berlin-Schöneberg betrieben.

Seine Bilder werden noch bis zum 12. Juni in den Räumen der Pritz­walker Kunstfreunde hängen. Trotz der aktuellen Lage ist Frank Pieperhoff immer für Gespräche und Beratungen bereit. „Ich freue mich über jede Form von Kritik und Anregungen“, sagt er.

Pieperhoff ist unter der Telefonnummer 0163/1 32 08 43 erreichbar. Auf Wunsch können mit Abstand und entsprechend den Corona Regeln auch Bilder besichtigt werden. Führungen durch die Galerie sind derzeit nicht erlaubt.

