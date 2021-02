Wohin nach der Grundschule? Vor dieser Frage stehen Eltern von Sechstklässlern in den nächsten Wochen. Und Tage der offenen Tür sind zurzeit nicht möglich. Die MAZ stellt die weiterführenden Schulen der Region in loser Reihenfolge vor. Hier: die Freiherr-von-Rochow-Oberschule in Pritzwalk.