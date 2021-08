Pritzwalk

Natur pur. So kann der Pritzwalker Trappenberg kurz und bündig beschrieben werden. Das Wäldchen, der einzig verbliebene Bismarckturm in der Prignitz, der sich dort befindet und die beeindruckende Freilichtbühne sind ein beliebtes Ausflugsziel bei Einheimischen und Touristen. So manches Fest wurde dort in der Vergangenheit gefeiert. Viele Pritzwalker werden sich noch erinnern.

Lange Zeit war es dann still auf dem Trappenberg. Das soll sich jetzt ändern, denn die Stadt Pritzwalk, die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Pritzwalk und die Stadtwerke Pritzwalk wollen eine alte Tradition wiederbeleben. Stichwort: Freiluftkino auf dem Trappenberg.

Pritzwalker Sommerfilmtage auf dem Trappenberg geplant

Mit dem Pritzwalker Herbstleuchten am 3. September fällt gleichzeitig der Startschuss für die Pritzwalker Sommerfilmtage. Vier Kinoabende sind auf dem Areal unter dem Bismarckturm an zwei Wochenende geplant.

„Wir haben lange überlegt, was wir machen können und was es früher auf den Trappenberg gab“, erklärte Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel dazu, „und da unser Kulturhaus gerade umgebaut wird und dort keine Filme gezeigt werden können, mussten wir uns eine Alternative überlegen.“

Eine Idee war schnell gefunden. „Die Stadtwerke Pritzwalk haben bereits öfter Kinotage organisiert“, sagte Ronald Thiel, „und die Karten für diese Veranstaltungen waren immer begehrt.“

Mit den Sommerfilmtagen auf dem Trappenberg soll eine alte und liebgewonnene Kulisse nicht nur wiederbelebt werden, sondern die vier Filmveranstaltungen sind gleichzeitig ein Testlauf. „Wenn es gut läuft“, so Pritzwalks Bürgermeister, „versuchen wir den Trappenberg wieder mehr zu nutzen.“ Schließlich sei das ein Wunsch vieler Pritzwalker.

Am 3. September um 20 Uhr soll es losgehen. „Wir haben den Termin bewusst so gelegt“, erklärte Dietmar Sachs, Leiter des Amtes für Recht und Soziales. Einerseits sei es der Pandemie geschuldet, den ersten Veranstaltungstag auf denselben wie das Pritzwalker Herbstleuchten zu legen. „So haben wir gleichzeitig zwei Veranstaltungsstätten, wodurch sich die Besucher gut im Stadtgebiet verteilen, und es ist ein schöner Ausklang für das Herbstleuchten“, so Dietmar Sachs.

Programm der Pritzwalker Sommerfilmtage Freitag, 3. September 2021: Um 21 Uhr beginnt der Film „Catweazle“ von und mit Otto Waalkes. Gegen 22.30 Uhr folgt eine Lasershow, die den Abendhimmel von Pritzwalk hell erleuchten soll. Einlass ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Samstag, 4. September: Gezeigt wird der Film „Fast & Furios 9“. Beginn des Films ist um 21 Uhr. Der Einlass ist um 20 Uhr. An diesem Abend spielt eine Brass-Band das Vorprogramm ab 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Freitag, 10. September: Ab 21 Uhr wird der Film „A Star is Born“, gezeigt. Ab 20 Uhr spielt eine Percussionband. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Samstag, 11. September: Mit den Stelzenläuferinnen Leuchtdrache und Sternenfee sowie der Sängerin Vivec Lindhe beginnt um 20 Uhr der letzte Sommerfilmtag. Ab 21 Uhr wird der Film „Godzilla vs. Kong“ gezeigt. Der Eintritt beträgt 1 Euro.

Die Freilichtbühne bietet viel Platz . Dort sollen vier Filme auf einer Leinwand gezeigt werden. Quelle: Julia Redepenning

Stadtwerke Pritzwalk spenden das Eintrittsgeld

Auf alle Besucher wartet neben dem eigentlichen Film noch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, bestehend aus Musik und Unterhaltung. „Wir denken, es wird für jeden Geschmack etwas passend dabei sein“, sagte Michael Fittkau, Leiter des Vertriebs der Stadtwerke Pritzwalk.

Für Essen und Getränke sorgt die WBG. „Für die WBG und das Pritzwalker Kulturhaus sind diese Abende eine gute Gelenheit zu zeigen, dass wir noch da sind“, sagte Dirk Scherlies, Geschäftsführer der WBG Pritzwalk, „Ich wünsche mir, dass trotz des Herbstleuchtens genügend Menschen den Weg auf den Trappenberg finden werden.“

Am 3. September folgt der Auftakt der Sommerfilmtage mit dem Film „Catweazle“. Einlass ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Alle Einnahmen wollen die Stadtwerke danach für einen sozialen Zweck spenden. Der Film beginnt um 21 Uhr. Anschließend wird es eine Lasershow geben, und der Bismarckturm soll hell erleuchtet werden.

Von Julia Redepenning