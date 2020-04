Die Freyensteiner Chaussee wird saniert – wann auch immer

Pritzwalk

Für viele Menschen in Beveringen ist es ein wichtiges Anliegen, endlich auf einem vernünftigen Radweg über die Freyensteiner Chaussee Richtung Pritzwalk fahren zu können. Nicht nur das: Die Straße selbst ist in einem bedauernswerten Zustand.

„Wann soll der Abschnitt nun saniert werden?“ fragte jüngst der Beveringer Jürgen Schulz im MAZ-Sorgentelefon. Er verwies dabei zudem darauf, dass der ganze Abschnitt von etwa 1070 Meter Länge auch keine Regenentwässerung habe.

Radwegfrage wird im Gesamtkontext gesehen

Die Antwort der Stadt ist zweigeteilt: Sicher ist, dass dort in den kommenden Jahren etwas passieren wird. Doch wann genau das ist, können und wollen die Verantwortlichen noch nicht verbindlich sagen. Halldor Lugowski, als Amtsleiter für Stadtentwicklung auch für dieses Bauprojekt zuständig, verwies auf den Beschluss zum Thema fahrradfreundliche Stadt, den die Stadtverordneten jüngst gefasst hatten.

Die Freyensteiner Chaussee ist in einem ganz schlechten baulichen Zustand. Insbesondere Bürger aus Beveringen wünschen sich eine Sanierung. Quelle: Bernd Atzenroth

In diesem Zusammenhang wird auch die Freyensteiner Chaussee betrachtet. Wie auch Bürgermeister Ronald Thiel, so vermag aber auch er noch kein Datum dafür zu nennen, wann das Straßenstück saniert werden soll.

Thiel : Berechtigter Wunsch aus Beveringen

„Die Beveringer haben zu Recht den Wunsch, ein bisschen anders an die Stadt angebunden zu sein“, sagt der Bürgermeister. Sicher sei, dass der geplante Ausbau kommen werde. Nur wann, das hänge auch von anderen Faktoren ab – etwa, ob in Sadenbeck doch die Ortsdurchfahrt gemacht werden könne und wann es mit dem Bau am Nordostring losgehe.

Hintergrund: Da man zu dieser geplanten Umfahrung ohnehin über die Freyensteiner Chaussee fahren muss, stellt sich dann die Frage nach dem Ausbau der Straße.

Man müsste die Straße komplett erneuern

Der Radwegbau an der Freyensteiner Chaussee wurde Thema, nachdem 2018 eine Schülerin aus Beveringen dafür 700 Unterschriften gesammelt hatte. Bereits bei der ersten Beschäftigung mit einem solchen Vorhaben kamen die Probleme zutage: Die Freyensteiner Chaussee ist auf besagten 1070 Metern Länge in einem so schlechten Zustand, dass man sie eigentlich gleich komplett erneuern müsste. Darüber herrscht seitdem eigentlich Einigkeit.

Von Bernd Atzenroth