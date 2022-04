Pritzwalk

Das Pritzwalker Frühlingserwachen am heutigen Samstag bildet den Auftakt zum diesjährigen Veranstaltungsprogramm der Stadt. Es lockt nach dem Eintreffen der Radfahrer, die an diesem Tag beim 20. Anradeln in der Prignitz in die Gastgeberstadt fahren, mit einem bunten Programm in die Innenstadt. Angekündigt wird das Frühlingserwachen erstmals unter anderem an den großen Ortseingangstafeln mit einem bunten Banner.

„Die Bürger haben zwei Jahre weitgehend verzichtet“

Bürgermeister Ronald Thiel kürzlich gab mit Fachgebietsleiterin Heike Fuchs den Startschuss für das Veranstaltungsjahr 2022. „Wir bereiten kleine und große Veranstaltungen vor – wie in den Jahren vor der Pandemie“, sagte Ronald Thiel. Das sei zwar mit einem gewissen Risiko verbunden, aus seiner Sicht aber dennoch der richtige Weg.

Drei Flaggschiffe im Jahreskalender

„Die Bürgerinnen und Bürger haben zwei Jahre weitgehend verzichtet. Unser Ziel ist es, das gesellschaftliche Zusammenleben wieder in normale Bahnen zu lenken“, so der Bürgermeister.

Fest im Jahreskalender verankert sind die großen Flaggschiffe: Neben dem Frühlingserwachen sind dies die Pritzwalker Festtage am 10. und 11. Juni, die Sommertour mit dem Bürgermeister am 25. Juni, das Pritzwalker Herbstleuchten am 2. September, die Abstimmung über den Pritzwalker Bürgerhaushalt und der Kinder- und Familientag am 24. September und der Pritzwalker Weihnachtsmarkt vom 14. bis 18. September.

Von MAZonline