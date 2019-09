Pritzwalk

Mit der Kommunalwahl wurden auch in fünf Pritzwalker Ortsteilen Ortsbeiräte nachgewählt. Bei der Kommunalwahl Ende Maiwaren nur sechs Ortsbeiräte zustande gekommen – daher die Möglichkeit zur Nachwahl am Landtagswahltermin, die nur in Giesensdorf nicht wahrgenommen wurde. Damit haben nun elf von zwölf Ortsteilen wieder einen Ortsbeirat, manche – wie Sadenbeck – nach langer Zeit mal wieder.

Sadenbeck : Reinert vor Pingel

Von den 374 Wahlberechtigten gingen dort immerhin 146 zur Wahl. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 39 Prozent. Die 146 Wählerinnen und Wähler gaben bei der Ortsbeiratswahl 415 gültige Stimmen – man erinnere sich, dass bei Kommunalwahlen jeder Stimmberechtigte drei Stimmen abgeben kann. Gerlind Reinert erhielt davon 228 Stimmen, also 54,9 Prozent. Christian Pingel bekam 187 Stimmen, was 45,1 Prozent entspricht. Beide bilden hier künftig den Ortsbeirat.

Mesendorf : Maaß vor Lemm

In Mesendorf mit seinen 104 Wahlberechtigten traten dabei die Einzelbewerber Vincent Maaß und Mathias Lemm an. Maaß erhielt 65,9 Prozent der 167 gültigen Stimmen, Lemm 34,1 Prozent. Beide nehmen jetzt ihre Sitze im Ortsbeirat ein.

Alt Krüssow: Liste Ortsgruppe zog

In Alt Krüssow, wo es 88 Wahlberechtigte gab, wird es nunmehr einen mit drei Personen voll besetzten Ortsbeirat geben, auch geschuldet der Tatsache, dass alle fünf Kandidatinnen und Kandidaten auf einer Liste angetreten sind, der Ortsgruppe Alt Krüssow, auf die alle 182 gültigen Stimmen entfielen. Gewählt wurden Iris Lippert (61 Stimmen), Ronny Bernau (55 Stimmen) und Helge Bonacker (29 Stimmen). Nancy Rumpstich (22 Stimmen)und Karina Nagel (15 Stimmen) wurden nicht gewählt.

Kemnitz : Siegfried und Gawenda gewählt

In Kemnitz mit seinen 219 Wahlberechtigten wiederum traten drei Einzelbewerber an, und da diese wie drei Listen bewertet werden, passierte wieder, was Ende Mai schon in Schönhagen geschehen war: Einer der drei schaffte es nicht in den Ortsbeirat. Von den 333 gültigen Stimmen entfielen 167, also 50,2 Prozent, auf Thomas Siegfried, und 88, also 26,4 Prozent auf Sven Gawenda. Die beiden sind gewählt, Christian Menk hingegen nicht. Auf ihn entfielen 78 Stimmen, also 23,4 Prozent.

Falkenhagen : Ortsbeirat voll besetzt

Auch in Falkenhagen mit seinen 262 Wahlberechtigten traten vier Einzelbewerber an. Es gelang dabei, die drei Sitze des Ortsbeirats zu besetzen. Von 378 gültigen Stimmen entfielen 129 auf Stefan Schäfer (34,1 Prozent), 104 auf Kai Neumann (27,5 Prozent) und 76 auf Marcel Schreiber (20,1 Prozent). Frank Schmidt lag mit 69 Stimmen, also 18,3 Prozent, nur knapp dahinter, verpasst aber einen Sitz im Ortsbeirat.

Von Bernd Atzenroth