Acht Feuerwehren waren am Montagmorgen in Pritzwalk im Einsatz. Aus der alten Brennerei in der Wittstocker Chaussee war Rauch aufgestiegen. 54 Kameraden, darunter Atemschutzgeräteträger aus Wittstock/Dosse, machten sich auf die Suche nach der Ursache.