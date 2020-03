Das Coronavirus hinterlässt auch in der Prignitz bereits Spuren. So stürmten am Montag Kunden die Pritzwalker Aldi-Filiale, um an die Angebote für Desinfektionsmittel zu gelangen. Gegen 16 Uhr informiert derweil der Landkreis über die aktuellen Lage. Trotz vieler Ängste gibt es von der Pritzwalker Tafel scheinbar auch positives in der Corona-Krise zu berichten.