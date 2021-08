Gartenlaube in Pritzwalk angezündet

Pritzwalk

Eine Gartenlaube brannte in der Freitagnacht gegen 23.10 Uhr in der Pritzwalker Hagenstraße. Als die Feuerwehr noch löschte, kam die 42 Jahre alte Besitzerin dazu. Sie berichtete der Polizei, dass sie seit mehreren Monaten einen 34 Jahre alten Mann in ihrer Laube Obdach gewährte.

Streit am Nachmittag, Feuer in der Nacht

Im Laufe des Tages sei es zu Unstimmigkeiten gekommen, und sie habe den Mann aus der Laube gewiesen. Der habe daraufhin gesagt, er werde die Laube in Brand stecken

Dem Haftrichter vorgeführt

Die Polizei traf den 34-Jährigen dann gegen 2.30 Uhr betrunken (1,7 Promille) in Pritzwalk an und nahm ihn fest. Er ist der Polizei bereits bekannt. Der Tatverdacht gegen ihn habe sich verhärtet. Der Staatsanwalt stellte deshalb einen Haftantrag. Der 34-Jährige wurde am Sonntagmorgen einem Haftrichter vorgeführt.

Von MAZ-online