Gefahrloser Einsatz bis tief in die Nacht: 28. Pritzwalker Feuerwehrball

Pritzwalk

Ernste Mahnungen an die Bereitschaft zum Ehrenamt zogen sich am Samstagabend durch den fröhlichen Abend im Pritzwalker Kulturhaus. Es geht dabei auch um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Zum 28. Mal feierte die Freiwillige Feuerwehr Pritzwalk ihren Ball und 200 Gäste und Förderer hatten so richtig Spaß dabei.

Bürgermeister Ronald Thiel tanzt (vorne l.). Quelle: Stefen Niemeyer

Eine Tradition aus den USA möchte der Wehrleiter der Pritz­walker Feuerwehr Adrian Zechser etablieren: In den Vereinigten Staaten spielen traditionell Dudelsackpfeifer auf Feuerwehrveranstaltungen. So eröffnete zwei Dudelsackpfeifer der „Mc Shoemaker“ Band aus Kyritz in Kilt-Farben der Stuarts den Abend mit „Amazing Grace“ und „Rose of Scotland“.

Aktuelle Situation ist sehr herausfordernd

Vor dem Feiern und Tanzen mit aktuellen Hits und Oldies gespielt von der „US Partyband“ aus Cottbus standen ernste Worte. „Verantwortung zu übernehmen ist heutzutage leider nicht selbstverständlich“, sagte Adrian Zechser. Zwar sei die Prignitzer Feuerwehr „immer einsatzbereit und außerordentlich diszipliniert“. Mit sinkenden Einwohnerzahlen und der Situation am Arbeitsmarkt ergäben sich aber besondere Herausforderungen.

Tanzen und Fachgespräche führen auf dem 28. Feuerwehrball. Quelle: Stefen Niemeyer

Daher appellierte er an die Bevölkerung: „Stärken Sie die freiwillige Feuerwehr durch ihr Mitmachen!“ Im Gespräch mit der MAZ ergänzte er: „Wir brauchen immer Mitglieder, ein Quereinstieg ist auch im Alter von 30 Jahren möglich. Manche sind etwas kontaktscheu, daher führen wir an jedem ersten und dritten Donnerstag einen Schnupperabend für Neugierige im Pritzwalker Gerätehaus in der Havelberger Straße durch.“ Der nächste findet in dieser Woche statt.

Stadt sagt Hilfe zu

Zu den Plänen für das kommende Jahr zählt Zechser die Anschaffung einer neuen Drehleiter. Es sei noch nicht entschieden, ob die bestehende, zwanzig Jahre alte generalüberholt würde oder ob eine neue angeschafft werden könne – was mit deutlich höheren Kosten verbunden wäre.

Auf die Unterstützung von Politik und Verwaltung kann die Feuerwehr grundsätzlich zählen. Das ergaben die Gespräche mit den führenden Stadtvertretern auf dem Feuerwehrball. Bürgermeister Ronald Thiel beschrieb sein „Credo“ der MAZ so: „Wenn die Feuerwehrleute im Ehrenamt ihr Leben riskieren, sollte die Kommune alles daransetzen, den Kameradinnen und Kameraden das beste Rüstzeug an die Hand zu geben.“ Zugleich schränkte er aber ein: „Ich kann nur das bezahlen, was ich leisten kann.“

Überall ein bisschen Bedarf

Halldor Lugowski, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und seit vier Wochen für die Ausrüstung der Feuerwehr zuständig, bestätigte der MAZ: „Wir haben überall ein bisschen Bedarf und arbeiten an Konzepten, um Stück für Stück etwas Neues anzuschaffen.“ Ein Förderantrag für die Drehleiter sei bereits gestellt: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir das meistern.“

Was den Zusammenhalt der Feuerwehren angeht, ist Steffen Rösinger, Vorsitzender des Fördervereins und einer der Organisatoren des Balls, überaus zufrieden: Wenn mehrere Feuerwehren zu einem Einsatz gerufen werden, „wird am Einsatzort nicht gesagt: „Geh‘ mal weg, das ist mein Einsatz.“ Da merke man: „Kameradschaft wird nicht nur behauptet, sie wird auch gelebt.“

Von Stefan