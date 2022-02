Wittenberge/Pritzwalk

In der Prignitz sind offenbar Taschendiebe unterwegs, die gezielt ältere Menschen im Supermarkt bestehen. Die Polizei meldet am Sonntag gleich zwei Fälle.

In Wittenberge war am Freitag gegen 13 Uhr eine 76-jährige Kundin im Wittenberger Lidl-Markt beim Einkaufen. Ihre Geldbörse hatte sie in ihrer Handtasche, die sie über der Schulter trug.

Auf dem Weg zur Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen ist. Sie schaute nach und stellte fest, dass die Geldbörse fehlte.

Geldbörse wurde gefunden – Bargeld war weg

In ihrer Wohnung konnte sie die Geldbörse auch nicht auffinden, sodass sie nochmals im Lidl-Markt nachfragte. Tatsächlich war die Geldbörse im Lidl-Markt gefunden worden, doch das gesamte Bargeld – 70 Euro – war weg.

In Pritzwalk wurde eine 77-Jährige am Samstag gegen 16 Uhr Opfer eines Taschendiebes. Auch sie war im Lidl-Markt einkaufen, merkte aber erst an der Kasse, dass jemand ihre Geldbörse gestohlen hatte. Diese Börse fand sich nicht wieder an, sodass nicht nur das gesamte Bargeld – ebenfalls 70 Euro –, sondern auch der Personalausweis weg ist. Der wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

