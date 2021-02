Pritzwalk

Wie soll künftig der Kultur- und Bildungspark in Pritzwalk aussehen? Diese Frage können die verantwortlichen Mitarbeiter, die sich seit langer Zeit mit dem umfangreichen Projekt befassen, nun ein Stück weit beantworten. Der erste Entwurf für die künftige Gestaltung wurde jüngst vom Planungsbüro Neumann Gusenburger dem Ausschuss für Stadtentwicklung vorgestellt. In einem weiteren Gespräch wird das vorläufige Konzept noch einmal genauer erläutert.

Mehr Parkplätze sollen entstehen

Der Kultur- und Bildungspark umfasst die Flächen rund um das Kulturhaus, die Bibliothek, die Pritz­walker Bildungsgesellschaft und die angrenzenden Gastronomien. Im Vordergrund des Projektes stehen eine verbesserte Erschließung der Einrichtungen und die Anordnung von genug Parkplätzen, nicht nur für Autos, sondern auch für Reisebusse und Fahrräder.

Der vorhandene Grüngürtel, der sich bereits um die Pritzwalker Altstadt erstreckt, soll in das neue Vorhaben integriert werden. Das soll mit der Öffnung nach Süden zur Dömnitz hin geschehen. „Wir möchten gerne eine Art Grünflair schaffen“, erklärt Halldor Lugowski, Leiter Amt für Stadtentwicklung und stellvertretender Bürgermeister.

Das aktuelle Konzept greift die Schwerpunkte Erschließung, Erholung und Stellplätze auf und gliedert den Kultur- und Bildungspark in unterschiedliche funktionale Bereiche ein.

Pritzwalks Bürger konnten bei der Gestaltung mitbestimmen

Diese Bereiche sind: Der Platz vor dem Kulturhaus, die Fläche hinter dem Kulturhaus, das Gelände hinter der Bibliothek, die Fläche der Berufsschule sowie ein Parkplatz am Holzhof, der derzeit eher einer wilden Parkfläche ähnelt. Ganz wichtig ist den Mitarbeitern, dass Pritz­walks Bürger mitentscheiden können und Teil der Umgestaltung der Areale werden. Aus diesem Grund gab es bereits im vergangenen Jahr eine Bürgerbefragung.

Wegen der Pandemie erfolgte diese mittels eines Fragebogen, der unter anderem auf der Webseite der Stadt zu finden war. Ebenso wurde das Gespräch mit der angrenzenden Berufsschule, den Gastronomen, den Mitarbeitern der Bibliothek und dem Kulturhaus gesucht.

Die Beteiligung der Bevölkerung war groß: „Es haben ungefähr 160 Pritzwalker teilgenommen“, sagt Andrea Asse, Fachgebietsleiterin Bauwesen und Investitionsplanung, „wir haben versucht, die Wünsche der Bürger zu berücksichtigen.“ Ein Verbesserungswunsch, der häufig genannt wurde, war das Thema Parkplätze. Aus diesem Grund soll sich die aktuelle Anzahl von 77 Stellplätzen auf 152 erhöhen. Dazu können optional noch 77 Plätze auf dem Vorplatz angeboten werden.

Ein Landschaftspark soll zwischen Kulturhaus und der Bibliothek entstehen

Ebenso könnte es am Kitz demnächst drei Stop-and-Go-Busplätze geben sowie zwei Pkw-Stellplätze. Damit die Busse auch parken können, sollen entsprechende Plätze in der Schlachthausstraße entstehen. Das Angebot an Fahrradstellplätzen soll ebenfalls im Bereich der Bibliothek, der Berufsschule und des Kulturhauses erhöht werden. „Und wir möchten den Platz bestens nutzen“, sagt Andrea Asse, „es soll das neue Aushängeschild werden.“

Ein weiteres Highlight könnte der zukünftige Landschaftspark zwischen dem Kulturhaus und der Bibliothek werden. Bislang ist die Fläche wenig ansehnlich. Hier soll ein offene Parkanlage mit einer ausgedehnten Rasenfläche viel Platz bieten, um sich zu erholen. Dazu werden einzelne Spielgeräte in die Anlage integriert. Man habe sich bewusst gegen einen zentralen Spielplatz entschieden, heißt es von Halldor Lugowski. Passend dazu soll in der Nähe der Geräte eine Sitzgelegenheit installiert werden.

Lesegarten mit Terrasse südlich der Bibliothek

Ebenso könnte der geplante Lesegarten zur Dömnitz hin einen der neuen Höhepunkte bilden. Geplant sind eine Terrasse Sitzgelegenheiten. Dazu soll das grüne Umfeld und der angrenzende Fluss zum Verweilen und Erholen einladen. Verschiedene Gehwege ermöglichen eine problemlose Fortbewegung – sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad.

Pritzwalks Bürger sind erneut gefragt

Doch bislang sei das vorgestellte Konzept nicht die endgültige Fassung, sondern nur ein erster Entwurf. Im weiteren Verlauf sollen die Planungen intensiver werden. So soll dann auch die Auswahl der Gehölze, der Möbel sowie der Beleuchtung und der Spielgeräte getroffen werden. „Wir möchten jetzt noch einmal die Bürger befragen“, erklärt Andrea Asse. Im Vorfeld konnten die Stadtverordneten bereits ihre Wünsche äußern.

Die Pritzwalker sind wieder gefragt: Bis Ende März hat jeder die Chance, seine Vorstellungen und Anmerkungen zu äußern. Als Ansprechpartner wird Andrea Asse allen zur Verfügung stehen. Wer Fragen oder Anregungen hat, kann diese per Mail an buergerbeteiligung@pritzwalk.de schicken, die Rufnummer 03395/76 08 58 benutzen oder sich per Post an die Stadtverwaltung, in der Gartenstraße 12, Amt für Stadtentwicklung, zu Andrea Asse wenden. Den kompletten Entwurf finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Pritzwalk.

Von Julia Redepenning