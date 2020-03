Pritzwalk

Die Feuerwehren mussten am Sonnabend gegen 17.45 Uhr in die Freyensteiner Chaussee in Pritzwalk zum Brand einer Lagerhalle ausrücken. In der Halle standen aus bislang ungeklärter Ursache ein Haufen Unrat und ein Pkw Fiat in Flammen. Die Halle verrußte im Innern.

Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen keine Erkenntnisse vor. Der Pkw Fiat stand in Fahndung, der Wagen wurde offenbar 2013 in Spanien gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZ-online