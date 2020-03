Für den Dokumentarfilm „Die Unerhörten“ erhielt Jean Boue aus Bölzke (Stadt Pritzwalk) jetzt den Adolf-Grimme-Preis. Boue begleitete in dem Film den Landtagswahlkampf in der Prignitz.

Die Perleberger Feuerwehr half dem Filmteam im Sommer 2019 für ein paar Überblicksbilder per Drehkorb in die Höhe. In der Mitte: Jean Boue. Quelle: Bernd Atzenroth