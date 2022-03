Große Ausbildungsmesse in Pritzwalk: Welche Angebote es gibt

Pritzwalk

Wie weiter nach der Schule? In welche Richtung könnte es gehen? Wo liegen Interessen und Stärken? Und welche Ausbildungen gibt es eigentlich überhaupt? Für Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, sind das mitunter brennende Fragen. Nun versucht die Bildungsgesellschaft Pritzwalk, mit einer Veranstaltung Antworten darauf zu geben. In der alten Tuchfabrik in Pritzwalk veranstaltet sie am 1. und 2. April eine Ausbildungshausmesse und organisiert darüber hinaus zwei Tage der offenen Tür.

15 Unternehmen präsentieren sich

In den Werkhallen werden sich mehr als 15 Unternehmen präsentieren und um künftige Azubis werben. Wer noch keinen Ausbildungsplatz für dieses Jahr gefunden hat, kann sich in der Alten Tuchfabrik informieren, wie die Ausbildung im gewerblich technischen Bereich und im kaufmännischen Bereich in einem regionalen Unternehmen im Verbund mit der Bildungsgesellschaft praktisch erfolgt. Vielleicht findet ja der ein oder andere schon seinen Ausbildungsplatz.

Viele Angebote für werdende Mechaniker

Die Bildungsgesellschaft mit ihren etwa 100 Mitarbeiten engagiert sich seit mehr als 30 Jahren in Pritzwalk für eine innovative und erfolgreiche praktische Ausbildung vor allem von Maschinen- und Anlageführern, Fachkräften für Metalltechnik, Konstruktionsmechanikern, Werkzeugmechanikern, Betriebstechnikern und Automatisierungstechnikern.

Berufsschule direkt in Pritzwalk

Ein großer Vorteil für viele Auszubildende dürfte dabei sein, dass Pritzwalk über eine eigene Berufsschule verfügt, wodurch die theoretische Ausbildung und der Erwerb der fachpraktischen Fertigkeiten in einzigartiger Weise an einem Standort miteinander verbunden wird. Zunehmend werden dabei innovative und moderne digitale Ausbildungsmöglichkeiten genutzt.

Für Abiturienten bietet die Bildungsgesellschaft – gefördert durch Stephan Quandt in Kooperation mit regionalen Unternehmen – ein duales Studium zum Bachelor of Engineering an. Das Besondere dabei ist, dass der Azubi/Student bereits nach zweieinhalb Jahren seinen Facharbeiter in der Tasche hat und nach weiteren zweieinhalb Jahren sein Ingenieurstudium abgeschlossen haben kann. Ein Abschluss, der normalerweise mindestens sechseinhalb Jahre dauert, ist also in fünf Jahren möglich.

Angebot zur dualen Ausbildung

Erstmals wird die Bildungsgesellschaft ab diesem Jahr ein völlig neu entwickeltes Angebot bereithalten: eine duale Meisterausbildung. Das bedeutet, dass der Bewerber die Möglichkeit hat, nach drei Jahren seinen Facharbeiter zu erhalten und nach weiteren eineinhalb mit einem Industriemeisterabschluss aus dem Haus zu gehen.

Für Interessenten an einem sozialen Beruf wird zudem seit drei Jahren eine Ausbildung an der Fachschule für Sozialwesen in Pritz­walk zur berufsbegleitende Erzieherausbildung angeboten. Noch sind einige wenige Plätze in der neuen Klasse frei.

Lesen Sie auch Freie Ausbildungsplätze in der Prignitz: Endspurt für den Start ins Berufsleben

Über diese Angebote kann sich jeder Interessent an den beiden Tagen mit Ausbildern und Lehrern direkt vor Ort auf der Messe unterhalten und sich informieren. „Ihr seid zwar nicht auf Ausbildungssuche aber habt euch schon immer gefragt, was jetzt in der Alten Tuchfabrik gewerkelt wird?“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalters direkt an Jugendliche gerichtet. Und weiter: „Ihr seid herzlich eingeladen, unsere beiden Tage der offenen Tür dafür zu nutzen.“

Für das leibliche Wohl ist am ersten April-Wochenende selbstverständlich auch gesorgt. Für die kleinen Besucher steht das Spaßmobil des Pritzwalker Sportvereins an der Tuchfabrik zur Verfügung.

Von MAZ-Online