Auch am Pritzwalker Gymnasium schafften drei Abiturienten trotz der Corona-Einschränkungen einen Notendurchschnitt von 1,0 im Abiturzeugnis. In Wittenbergte waren es vier. 53 Reifezeugnisse verteilte das Gymnasium Pritzwalk.

Siebenmal die Abiturnote 1,0 in der Prignitz

Pritzwalk/Wittenberge - Siebenmal die Abiturnote 1,0 in der Prignitz

Pritzwalk/Wittenberge - Siebenmal die Abiturnote 1,0 in der Prignitz