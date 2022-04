Pritzwalk

„Auf die Plätze, fertig, los!“ Dieser Satz erklang am Mittwoch gleich mehrmals im Pritzwalker Hainholz. Knapp 380 Kinder und Jugendliche von 25 Schulen aus dem gesamten Landkreis Prignitz starteten beim diesjährigen Frühjahrscrosslauf im Pritzwalker Hainholz und kämpften um die begehrten Medaillenränge. Es war bereits der 13. Crosslauf, der im Pritzwalker Stadtwald ausgetragen wurde. Bis auf wenige Stürze, bei denen sich zum Glück keiner der Läufer schwer verletzte, kamen alle Teilnehmer ins Ziel.

Prignitzer Schüler starten beim Crosslauf 2022 im Pritzwalker Hainholz

Um Punkt 10 Uhr fiel der Startschuss für den diesjährigen Lauf. Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel eröffnete die Veranstaltung. Kurz liefen die ersten Schüler bereits um die Wette. Die Strecke – einmal 900 Meter für die jüngeren Starter und einmal 1800 für die älteren – führte vom Parkplatz in den Wald in Richtung Hainholzbad und endete an der Waldschule. Dort wurden die Starter von Betreuern und von Schüler vom Pritzwalker Gymnasium empfangen.

Der Crosslauf begann auf dem Parkplatz. Von dort aus ging es in den Wald. Quelle: Julia Redepenning

Gleich danach erfolgte die Siegerehrung: Die drei Erstplatzierten erhielten für ihre Leistung eine Medaille. „Es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung“, sagte Frank Dannehl. Der Schulsportberater kümmert sich seit 13 Jahren um verschiedene Sportveranstaltungen im Landkreis Prignitz – unter anderem organisiert er den Crosslauf im Hainholz.

Schüler vom Pritzwalker Gymnasium sicherten die Strecke im Hainholz ab

Unterstützt wurde er dabei von vielen ehrenamtlichen Helfern. „Ohne sie wäre so eine Veranstaltung kaum möglich“, betonte Frank Dannehl. Zu ihnen zählten auch wieder Volker Hoffeins und Birgit Böhm. Die beiden Pritzwalker helfen dem Veranstalter seit vielen Jahren bei der Ausrichtung des Sportwettkampfes. Einen großen Dank richtete Frank Dannehl auch an die Volks- und Reifeisenbank Prignitz, die das Sportereignis sponsert.

Bis auf einige wenige Stürze, die alle glimpflich verliefen, kamen alle Läufer ins Ziel. Geschenkt wurde sich auf der Strecke nichts. Teilweise lieferten sich die Kinder und Jugendliche heiße Kopf-an-Kopf-Rennen. Schüler des Pritzwalker Gymnasiums sorgten derweil auf den einzelnen Streckenabschnitten sowie am Ziel für Sicherheit und Ordnung.

Mitarbeiter und Ehrenamtler der Waldschule im Pritzwalker Hainholz stellten Sanitäranlagen und Räume zur Verfügung

Ein wachsames Auge hatten auch die Mitarbeiter des Pritzwalker Ordnungsamtes. Sie sicherten ebenfalls die Laufstrecke ab. Bereits um 7 Uhr waren sie mit weiteren Mitarbeitern der Pritzwalker Stadtverwaltung im Einsatz. Sie sperrten die umliegenden Straßen und markierten die Laufstrecken. „Die Organisation war wieder top“, sagte Frank Dannehl, „wie auch schon in den 13 Jahren zuvor.“

Zieleinlauf: Bis zum Schluss gaben die Schüler alles auf der Laufstrecke. Quelle: Julia Redepenning

Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Gäste sorgten die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer der Waldschule. Zudem konnten alle Sportler, Betreuer und Gäste die Räumlichkeiten der Waldschule nutzen. „Wir stellen jedes Jahr unsere Sanitäranlagen zur Verfügung“, sagte Rüdiger Jach vom Prignitzer Regionalverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, „und die Kinder können sich bei uns umziehen und frisch machen.“

Lesen Sie auch Die Freiherr-von-Rochow-Schule Pritzwalk ist die zweitsportlichste Schule im Land Brandenburg

Waldschule im Pritzwalker Hainholz öffnet für viele Sportveranstaltungen seine Tore

Besonders freute sich Rüdiger Jach, dass auch das Wetter wieder mitspielte: „Das ist immer ein ausschlaggebender Punkt“, sagte er. „Aber bisher hatten wir das Glück immer auf unserer Seite.“ Die Waldschule unterstützt viele Prignitzer Sportveranstaltungen. Im Juni öffnet sie erneut für Sportler ihre Tore, wenn der Dönmitz-Cup ausgetragen wird. „Es ist schön, wenn man sich aufeinander verlassen kann“, sagte Frank Dannehl in Bezug zur Waldschule und den vielen Helfern: „Dann macht so eine Veranstaltung gleich mehr Spaß.“

Gegen 11 Uhr fiel der letzte Startschuss. An den Start gingen die jungen Männer und Frauen der Altersklassen 16, 17, 18 und 19. Danach gingen die jungen Sportler zurück zu ihren Schulen und es konnte mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

Von Julia Redepenning