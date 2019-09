Pritzwalk

Das Gedränge in Pritzwalks Innenstadt war riesengroß, und gefühlt gab es beim Pritzwalker Herbstleuchten erneut eine Steigerung bei den Besuchszahlen. Auch am Abend, als zunächst die Groovies mit einer Percussion-Show die große Zuschauerschar begeisterten und dann auch noch zum rhythmischen Mitklatschen an...