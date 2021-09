Pritzwalk

Herrlicher Sonnenschein und strahlend blauer Himmel machten sich rechtzeitig vor dem Pritzwalker Herbstleuchten in der Prignitz breit – beste Voraussetzungen, damit dies auch unter den gegebenen Bedingungen eine tolle Veranstaltung werden konnte.

Es war fast wie vor Corona: Bunte Figuren auf Stelzen liefen durch die Pritzwalker Innenstadt. Viele Menschen ließen sich diese Gelegenheit bei einem solchen Wetter nicht nehmen und flanierten über die Marktstraße. Dort und in der Meyenburger Straße gab es genug zu essen und zu trinken.

Die Stelzenfiguren waren auch vor dem Rathaus unterwegs und ein beliebtes Fotoobjekt. Quelle: Bernd Atzenroth

Und für viele Menschen war allem eins wichtig: Endlich kann wieder einmal in Pritzwalk draußen richtig gefeiert werden, bei allen Corona-Auflagen und durchaus strengen Sicherheitsmaßnahmen.

Aber auch die Geschäftsinhaber konnten sich freuen. Pure Freude zum Beispiel bei Maret grütte, die vor der Pritzwalker Buchhandlung mit ihrer Mitarbeiterin und Kindern in der Sonne saß und sich freute, ihre Auslage präsentieren zu können.

Das bunte Dekor in der Stadt hatte diesmal etwas von der Voov in Putlitz – nehmen wir das mal so, dass man auch in der Innenstadt einiges nachzuholen hatte.

Maret Müller-Grütte mit Mitarbeiterin und Kindern vor der Pritzwalker Buchhandlung. Quelle: Bernd Atzenroth

Sommerliche Stimmung in Pritzwalk

Neben den Stelzengängern gab es auch noch andere merkwürdige Gestalten, die unterwegs waren, etwa die beiden in ihren großen Plastikkugeln, von den man Tütchen mit Sonnenblumensamen bekommen konnte.

Auch die Stadt war sehr präsent mit einem Stand vor dem Rathaus an dem ein sehr sommerlich gestimmter Bürgermeister Ronald Thiel anzutreffen war.

Und damit nicht genug: Am Abend standen auch noch die Sommerfilmtage am Trappenberg an. Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.

Rummel und Spiele waren bei den Kindern sehr beliebt. Quelle: Bernd Atzenroth

Von Bernd Atzenroth