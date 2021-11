Der Prignitzer Kreiskirchenrat findet das Gemeindestrukturgesetz mehrheitlich richtig und notwendig. Das wurde auf der Herbstsynode des Kirchenkreises am Samstag in Wittenberge deutlich. Doch wie kann die Kirche im Dorf bleiben? Und wie kommt das Dorf in die Kirche? Neben diesen Themen wurde ein Schutzkonzept zur Prävention von sexualisierter Gewalt beschlossen.